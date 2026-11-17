Andone este de părere că jucătorul adus în vară de la Sochaux are valoare, dar spune că FCSB nu îl folosește pe poziția potrivită. În plus, „Ando” crede că intervențiile publice ale lui Becali pot avea un efect negativ asupra jucătorului.

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Andone, despre criticile lui Becali

„Boutoutaou, interesant jucător. Dar nu îl pun bine în teren. A început Gigi cu gura pe el și gata, s-a terminat. Cred că cineva îi traduce lui Boutoutaou. Ce crede jucătorul ăla? Când vine într-un asemenea campionat și ești tratat așa. Jucătorul a fost interesant de antrenor, de lot, de străinii din lot, câți știu franceza… Să se poată acomoda mai repede. Dar când îl tratezi așa…”, a spus Andone, la DigiSport.

FCSB a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Boutoutaou în iulie. Nemulțumit de evoluțiile francezului, Gigi Becali a criticat public transferul, suținând că Mihai Stoica, cel care a negociat cu Sochaux, a fost păcălit în timpul discuțiilor.

Patronul FCSB susține că Universitatea Craiova ar fi avut posibilitatea să-l transfere pe Boutoutaou pentru 700.000 de euro. „Și Craiova l-a avut cu 700.000 de euro și 15.000 de euro pe lună salariu. Că am vorbit cu cineva, nu dau nume”, a spus Becali.