Felix Auger-Aliassime (24 de ani) a fost nedreptățit grav într-un meci jucat în compania britanicului Jack Draper (22 de ani), în turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati.

Meciul disputat între numerele 19 și 28 ATP s-a încheiat într-o manieră halucinantă. Deși tenismenul canadian, Auger-Aliassime a fost convins că arbitrul american, Greg Allensworth a văzut că Jack Draper a ratat voleul și a lovit mingea în propriul teren, acest lucru nu s-a întâmplat, în realitate.

În mod normal, ar fi trebuit să fie vorba despre încheierea punctului în favoarea jucătorului care a returnat, atât timp cât voleul trimis de Draper nu s-a dus direct în terenul advers, ci, în primă fază, a lovit suprafața propriei jumătăți de teren.

