"Simona Halep a invins pandemia!" Reactia lui CTP dupa victoria incontestabila a numarului 2 WTA in finala de la Praga

Simona Halep a invins pandemia, afirma jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu a fost impresionat de prestatia Simonei Halep in finala turneului WTA International de la Praga. Gazetarul a catalogat succesul numarului 2 WTA drept o ”victorie de mare frumusete mentala.”

"Toti cei care au vazut partida au vazut o Simona stanca, cu lovituri extrem de puternice, plasate, ramanand in control tot meciul, indiferent de evolutia scorului. Cine se mai gandeste insa la primul meci al Simonei de la acest turneu, impotriva Polonei Hercog... Acel meci Simona ar fi putut sa-l piarda de nenumarate ori. A fost un meci chinuitor, lung, in care Simona nu a jucat bine. Si totusi l-a castigat. Cum, necum, a reusit prin munca, prin darzenie si mai ales negandindu-se niciun moment la scor. La loviturile ei afectate inevitabil de lunile de intrerupere,” a afirmat CTP la Digi 24.

”Nu s-a gandit niciun moment la scor, s-a gandit doar sa-si imbunatateasca loviturile. Si asa a reusit sa castige, ca o mare campioana care reuseste sa invinga si in meciurile in care nu joaca bine, si asa am ajuns apoi sa vedem aceasta finala superba spre care Simona a urcat set dupa set impotriva viitoarelor adversare, ajungand la acest nivel in care, mental, a jucat ca in meciul cu Polona Hercog, in primul meci, fara sa se gandeasca niciun moment – si au fost momente dificile cand a revenit formidabil de la 4-2 in setul doi Elise Mertens care este o jucatoare foarte puternica, belgianca a revenit, s-a dus la 5-4 peste Simona... Simona a invins pandemia si mi-as dori mult sa o vad la US Open, dar, sigur, ii voi respecta fara discutie decizia, oricare ar fi ea in legatura cu Open-ul american”, a mai punctat Cristian Tudor Popescu.

Victoria in turneul de la Praga inseamna pentru Simona Halep al 21-lea titlu WTA adjudecat, la 7 ani distanta de la primul turneu WTA castigat, Nurnberg 2013.