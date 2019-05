SIMONA HALEP MADRID | Halep - Gsparyan, azi, 15:30 LIVE: Simona vrea TITLUL la Madrid!

Simona Halep o intalneste azi pe Margarita Gasparyan (65 WTA) in primul tur al turneului de la Madrid.

Meciul e LIVE TEXT pe www.sport.ro in jurul orei 15:30. Partida se joaca pe terenul central al complexului unde se desfasoara competitia.



Primul nume important care a parasit turneu e Aryna Sabalenka (10 WTA), care a pierdut in fata Svetlanei Kuznetova (109 WTA), in doua seturi, 5-7, 4-6. Turneul de la Madrid e proprietatea lui Ion Tiriac.

Sorana si Miki joaca si ele azi

Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu intra si ele in competitie azi. Sorana o intalneste pe Madison Keys, nu inainte de ora 12:00, in timp ce Buzarnescu da peste Ajla Tomljanovic in jurul orei 15:00.