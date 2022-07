Ana Bogdan (29 de ani, 108 WTA) a reușit o victorie importantă în turul 2 al competiției WTA 250 de la Varșovia. Sportiva din Sinaia a învins-o pe Katerina Siniakova (26 de ani, 86 WTA), scor 6-0, 6-4, avansând în faza sferturilor de finală.

În faza ultimelor opt jucătoare, Ana Bogdan va primi replica învingătoarei partidei dintre Nadia Podoroska (211 WTA) / Laura Pigossi (113 WTA).

Pentru a doua victorie legată în capitala Poloniei, Ana Bogdan va încasa un cec în valoare de €6,071 și 60 de puncte WTA, care o urcă 12 poziții în ierarhia WTA LIVE, până pe locul 96.

Bogdan a câștigat 7 game-uri consecutiv, de la începutul partidei și până în debutul setului secund, timp în care a accelerat pe tabela de marcaj și grație numeroaselor erori neforțate comise de Siniakova.

Setul secund a fost mult mai disputat, desfășurându-se într-o oră și șapte minute. Deși a ratat șansa de a închide meciul la 5-2 în setul doi, Ana Bogdan s-a regrupat la a doua oportunitate procurată și a fructificat tocmai prima minge de meci.

Another great win by Ana today. Except unlike yesterday, she was in control for the majority of the match. Katerine started to fight back in the 2nd set, but Ana was able to finish it. Ana Bogdan defeated Katerina Siniakova 6-0, 6-4. pic.twitter.com/S3jLoNnHLH