Ana Bogdan a reușit cea mai convingătoare victorie în turneul de la Varșovia tocmai în faza sferturilor de finală. Sportiva din România în vârstă de 29 de ani a trecut de Laura Pigossi (27 de ani, 113 WTA), scor 6-1, 6-1, într-o oră și opt minute de joc.

Este prima semifinală de turneu WTA pe care sportiva din România (număr 108 mondial) o va juca în sezonul 2022.

În penultimul act, jucătoarea din Sinaia se va duela cu jucătoarea mai bună din duelul Petra Martic (56 WTA) vs. Kateryna Baindl (190 WTA). Dacă va ajunge în finala turneului, Ana Bogdan o va primi, conform calculelor hârtiei, pe Iga Swiatek (1 WTA).

€10,771 și 110 puncte WTA sunt răsplățile semnificative pe care Ana Bogdan le va primi pentru cele trei succese legate la Varșovia până acum.

În clasamentul WTA LIVE, Ana Bogdan urcă, mulțumită celor trei succese consecutive de la Varșovia, 21 de poziții, până pe locul 87 mondial.

