Eliminare-șoc la Wimbledon! Mirra Andreeva a pierdut în turul secund

Jucătoarea de tenis Mirra Andreeva, numărul cinci mondial, a fost învinsă miercuri de cehoaica Barbora Krejcikova (38 WTA), cu 4-6, 7-5, 6-4, în turul secund la Wimbledon, la aproape o lună de la primul titlu de Mare Şlem obţinut de rusoaică, la Roland Garros, transmite AFP.

Krejcikova (38), campioană pe iarba londoneză în 2024, s-a impus după două ore şi 47 de minute, iar în turul al treilea o va înfrunta pe compatrioata sa Nikola Bartunkova (48 WTA).