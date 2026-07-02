Eliminare-șoc la Wimbledon! Mirra Andreeva a pierdut în turul secund
Jucătoarea de tenis Mirra Andreeva, numărul cinci mondial, a fost învinsă miercuri de cehoaica Barbora Krejcikova (38 WTA), cu 4-6, 7-5, 6-4, în turul secund la Wimbledon, la aproape o lună de la primul titlu de Mare Şlem obţinut de rusoaică, la Roland Garros, transmite AFP.
Krejcikova (38), campioană pe iarba londoneză în 2024, s-a impus după două ore şi 47 de minute, iar în turul al treilea o va înfrunta pe compatrioata sa Nikola Bartunkova (48 WTA).
Andreeva pierduse la Bad Hombourg (Germania), săptămâna trecută, singurul ei meci de pregătire pe iarbă. Ea nu mai fusese eliminată aşa de rapid de la un turneu de Mare Şlem din 2024, de la US Open.
Anul trecut, rusoaica de 19 ani atinsese sferturile de finală al Wimbledon, fiind învinsă de elveţianca Belinda Bencic.
Rezultatele înregistrate miercuri în turul al doilea la simplu feminin la Wimbledon:
- Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - McCartney Kessler (SUA) 6-1, 7-6 (11/9)
- Jelena Ostapenko (Letonia) - Antonia Ruzic (Croaţia) 6-2, 6-0
- Daria Kasatkina (Australia) - Janice Tjen (Indonezia) 6-7 (5/7), 6-1, 6-4
- Naomi Osaka (Japonia/N.14) - Anastasia Gasanova (Rusia) 6-3, 6-2
- Karolina Muchova (Cehia/N.10) - Shuai Zhang (China) 6-3, 6-2
- Mananchaya Sawangkaew (Thailanda) - Alycia Parks (SUA) 7-5, 6-0
- Nikola Bartunkova (Cehia) - Katerina Siniakova (Cehia/N.32) 6-2, 6-4
- Barbora Krejcikova (Cehia) - Mirra Andreeva (Rusia/N.5) 4-6, 7-5, 6-4
- Jessica Pegula (SUA/N.4) - Sara Sorribes Tormo (Spania) 7-6 (8/6), 6-1
- Jessica Bouzas (Spania) - Daiana Iastremska (Ucraina) 6-3, 6-7 (1/7), 6-2
- Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.18) - Lanlana Tararudee (Thailanda) 7-5, 7-5
- Iva Jovic (SUA/N.16) - Tatjana Maria (Germania) 6-1, 6-2
- Belinda Bencic (Elveţia/N.11) - Xinyu Wang (China) 7-5, 6-0
- Ana Kalinskaia (Rusia/N.19) - Diane Parry (Franţa) 6-4, 3-6, 7-6 (10/8)
- Claire Liu (SUA) - Zeynep Sonmez (Turcia) 7-5, 6-3
- Coco Gauff (SUA/N.7) - Solana Sierra (Argentina) 6-3, 3-6, 7-6 (10/7), scrie Agepres.