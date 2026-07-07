Federaţia engleză de fotbal (FA) analizează posibilitatea de a va face apel împotriva cartonaşului roşu primit de fundaşul englez Jarell Quansah în timpul victoriei obţinute de selecţionata Angliei în faţa Mexicului (scor 3-2), la Cupa Mondială 2026, informează BBC.

Quansah a fost eliminat în minutul 54 al meciului disputat duminică pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, în urma unei intrări puternice asupra mexicanului Jesus Gallardo.

Deoarece a fost catalogat drept fault grav, fundaşul lui Bayer Leverkusen ar putea fi suspendat pentru două meciuri.

Precedentul creat de cartonașul roșu anulat al lui Folarin Balogun

FA analizează opţiunile pe care le are, după ce atacantul vedetă al echipei Statelor Unite, Folarin Balogun, şi-a văzut anulat cartonaşul roşu primit în partida cu Bosnia-Herţegovina în urma intervenţiei preşedintelui american Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a cerut FIFA să revizuiască suspendarea de un meci dictată împotriva lui Balogun, după ce acesta a fost eliminat pentru un fault asupra fundaşului bosniac Tarik Muharemovic, în şaisprezecimile de finală.

Balogun urma să rateze meciul echipei sale din optimile de finală împotriva Belgiei (scor 1-4), disputat marţi, dar FIFA a luat decizia şocantă de a anula suspendarea americanului.

Acest lucru a dus la critici pe scară largă în lumea fotbalului, inclusiv din partea UEFA, Belgiei şi chiar a antrenorului Angliei, Thomas Tuchel.

Articolul 27 poate fi folosit și de Franța

Cupa Mondială nu permite apeluri pentru cartonaşele roşii, dar oficialii FIFA au invocat articolul 27 din regulamentul lor în cazul lui Balogun.

Articolul respectiv, care nu a mai fost folosit niciodată la Cupa Mondială, permite efectiv FIFA să ia orice decizie doreşte fără a fi nevoie să îndeplinească alte criterii, subliniază Agerpres.

Acest lucru ar putea declanşa o serie de apeluri, inclusiv din partea Franţei, care contestă cartonaşul galben primit de Michael Olise în timpul victoriei Les Bleus în faţa Paraguayului (scor 1-0).

Programul fazei eliminatorii de la CM 2026

ŞAISPREZECIMI DE FINALĂ

Duminică 28 iunie

22:00 Africa de Sud - Canada 0-1 (Stephen Eustaquio 90+2), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73)

Luni 29 iunie

20:00 Brazilia - Japonia 2-1 (Casemiro 56, Gabriel Martinelli 90+6, respectiv Kaishu Sano 29), Houston - Houston Stadium (meci 76)

23:30 Germania - Paraguay 1-1 (Kai Havertz 54, respectiv Julio Enciso 42), după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare, Boston - Boston Stadium (meci 74)

Marţi 30 iunie

04:00 Olanda - Maroc 1-1 (Cody Gakpo 72, respectiv Issa Diop 90+1), după prelungiri; 2-3, la loviturile de departajare, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75)

20:00 Cote d'Ivoire - Norvegia 1-2 (Amad Diallo 74, respectiv Antonio Nusa 39, Erling Haaland 86), Dallas - Dallas Stadium (meci 78)

Miercuri 1 iulie

00:00 Franţa - Suedia 3-0 (Kylian Mbappe 45, 74, Bradley Barcola 53), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77)

05:00 Mexic - Ecuador 2-0 (Julian Quinones 22, Raul Jimenez 31), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79)

19:00 Anglia - RD Congo 2-1 (Harry Kane 75, 86, respectiv Brian Cipenga 7), Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80)

23:00 Belgia - Senegal 3-2 (Romelu Lukaku 86, Youri Tielemans 89, 120+5 - penalty, respectiv Habib Diarra 25, Ismaila Sarr 51), după prelungiri, Seattle - Seattle Stadium (meci 82)

Joi 2 iulie

03:00 SUA - Bosnia-Herţegovina 2-0 (Folarin Balogun 45, Malik Tillman 82), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81)

22:00 Spania - Austria 3-0 (Mikel Oyarzabal 36, 89, Pedro Porro 66), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84)

Vineri 3 iulie

02:00 Portugalia - Croaţia 2-1 (Cristiano Ronaldo 68 - penalty, Goncalo Ramos 90+4, respectiv Ivan Perisic 53), Toronto - Toronto Stadium (meci 83)

06:00 Elveţia - Algeria 2-0 (Breel Embolo 10, Dan Ndoye 46), Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85)

21:00 Australia - Egipt 1-1 (Mohamed Hany 55 - autogol, respectiv Emam Ashour 13), după prelungiri; 2-4, la loviturile de departajare, Dallas - Dallas Stadium (meci 88)

Sâmbătă 4 iulie

01:00 Argentina - Capul Verde 3-2 (Lionel Messi 29, Lisandro Martinez 93, Diney Borges 111 - autogol), respectiv Deroy Duarte 59, Sidny Lopes Cabral 103), după prelungiri, Miami - Miami Stadium (meci 86)

04:30 Columbia - Ghana 1-0 (Jhon Arias 14), Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87)

OPTIMI DE FINALĂ

Sâmbătă 4 iulie

20:00 Canada - Maroc 0-3 (Azzeddine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8), Houston - Houston Stadium (meci 90)

Duminică 5 iulie

00:00 Paraguay - Franţa 0-1 (Kylian Mbappe 70 - penalty), Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)

23:00 Brazilia - Norvegia 1-2 (Neymar 90+10 - penalty, respectiv Erling Haaland 79, 90), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia 2-3 (Julian Quinones 42, Raul Jimenez 69 - penalty, respectiv Jude Bellingham 36, 38, Harry Kane 60 - penalty), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 Portugalia - Spania 0-1 (Mikel Merino 90+1), Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marţi 7 iulie

03:00 SUA - Belgia 1-4 (Malik Tillman 31, respectiv Charles De Ketelaere 9, 33, Hans Vanaken 58, Romelu Lukaku 90+3), Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 9 iulie

23:00 Franţa - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 Spania - Belgia, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câştigătoarea meciului 95 - câştigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

Semifinalele și finalele

SEMIFINALE

Luni 13 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 97 - câştigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Marţi 14 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 99 - câştigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

MECIUL PENTRU LOCUL 3

Duminică 19 iulie

00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

FINALA

Duminică 19 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 101 - câştigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium