La finalul partidei, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a recunoscut superioritatea adversarilor, dar a evidențiat și problemele din lotul echipei sale.



Tehnicianul dinamovist a vorbit și despre dificultățile cauzate de accidentări.

Discursul lui Zeljko Kopic



"Cred că am început foarte bine meciul, am avut 1-0 și am câștigat multe dueluri. Din păcate am primit gol din corner și în a doua repriză am avut acea ocazie mare. După aceea, FCSB și-a arătat valoarea. Pot să spun că au fost mai buni astăzi.



Mărginean are probleme cu glezna de ceva timp, avem problema cu Boateng care s-a accidentat la echipa națională. Știam că va fi un risc să jucăm așa. Politic a făcut tratamente speciale, am avut grijă de el, dar uite că iar s-a accidentat.



Nu știu dacă se poate vorbi despre un complex FCSB, ei construiesc această echipă de câțiva ani pentru a se califica și pentru a câștigat. Noi am reușit să evităm retrogradarea, am construit ceva, dar FCSB are în continuare o echipă mai bună.



Ăsta e play-off-ul, trebuie să dăm totul, să ne luptăm și să obținem cât mai multe puncte”, a spus Zeljko Kopic la finalul meciului.



FCSB a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (1-1), duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci considerat în deplasare, în etapa a doua a fazei play-off a Superligii.



FCSB a câştigat ambele meciuri directe din sezonul regulat cu 2-0 şi 2-1.



Dinamo a pierdut ambele meciuri din play-off.



FCSB a ajuns la 16 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, 10 victorii şi 6 egaluri.