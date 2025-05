Octavian Popescu (22 de ani) și-a dedicat viața fotbalului, iar fotbalul l-a salvat! Pentru că, dacă n-ar fi reușit în sportul de performanță – un domeniu extrem de dur – probabil, jucătorul FCSB-ului ar fi avut mari probleme într-un alt domeniu de activitate.

De când e la formația patronată de Gigi Becali, Octavian Popescu a acordat puține interviuri, dacă ne gândim că e printre vedetele echipei. Luni seara, după FCSB – Dinamo (3-1) s-a și văzut de ce fotbalistul de 22 de ani se ferește de întâlnirea cu reporterii. Pe scurt, prezența în fața microfoanelor e un calvar pentru el.

Rugat să-și descrie dubla, în meciul cu Dinamo, Octavian Popescu a putut să zică atât: „Au fost niște goluri grele, n-au fost așa ușoare. Am dat la poartă...“.

În continuarea dialogului – extrem de scurt! – cu jurnaliștii prezenți în zona mixtă, Octavian Popescu a analizat derby-ul de luni.

„Mă bucur că am dat două goluri și sper ca, ușor ușor, să revin la forma bună pe care am avut-o înainte de accidentare. Mă bucur mult că mi-am ajutat echipa. Bucuria a fost și mai mare, că am dat gol cu Dinamo. Cu ei, am tot avut pasă de gol sau gol și am reușit și în seara asta“, a mai spus vedeta FCSB-ului.