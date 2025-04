Liderul din Superligă au pus în vânzare biletele pentru 'derby de România', prețurile fiind cuprinse între 25 și 300 de lei. Tichetele pot fi achiziționate online, iar casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Peluza (inel 1&2) - 25 lei

Tribuna 2 (inel 2) - 50 lei

Tribuna 2 (inel 1) - 75 lei

VIP 3 - 150 lei

VIP 2 - 200 lei

VIP 1 - 300 lei

Mesajul transmis de Mihai Stoica înainte de FCSB - Dinamo

Oficialul liderului din Superliga României a făcut un apel la fanii echipei înaintea derby-ului cu rivala din Ștefan cel Mare, amintindu-le că FCSB încă nu este campioană, iar jucătorii au nevoie de susținere pentru a-și îndeplini obiectivul.

"Nu, nu suntem campionii ediției în curs. Încă.

Vom fi matematic dacă vom câștiga meciurile pe care le vom juca săptămâna viitoare.

Primul pas e să umplem Arena luni.

Ora e bună, maxima zilei e 26°C - dar putem s-o ducem împreună la 28😉, putem verifica numărătoarea voturilor online, poate ne trece prestația modestă (aia din comunicate), poate ne revine și spiritul sportiv… who knows?

Haideți să ne mobilizăm pentru (pen)ultima oară la în acest sezon!

E meciul 61!

Și e DERBY de ROMÂNIA❗️", a scris Mihai Stoica pe contul oficial de Facebook.