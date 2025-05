Sâmbătă, Gloria Buzău a pierdut pe terenul celor de la Farul Constanța, 0-1, iar echipa lui Ilie Stan a rămas pe ultimul loc, cu 16 puncte.

Grigore Turda a ajuns la trei retrogradări consecutive

Cu două etape rămase de disputat, distanța față de ultima poziție de baraj, ocupată de Sepsi, este de 7 puncte, astfel că buzoienii revin în Liga 2 după doar un sezon în elita fotbalului românesc.



Printre cei mai afectați jucători din tabăra Gloriei Buzău se numără Grigore Turda. Fundașul, descris la un moment dat drept "noul Belodedici", a ajuns la a treia retrogradare consecutivă din Superliga, după ce în precedentele două sezoane a mai picat cu FC Argeș și FC Voluntari.



"E foarte greu. E greu să-mi găsesc puterea, motivația. O să aștept vacanța ca să-mi revin. Am o familie, vreau să muncesc pentru ea, să joc fotbal. E sportul pe care îl iubesc. Sunt momente grele în care îți vine să mergi acasă și să nu mai auzi niciodată de fotbal", a spus Grigore Turda, după retrogradare Buzăului.

Dragoș Albu, la a doua retrogradare



De asemenea, Dragoș Albu, care a trăit sezonul trecut retrogradarea cu FC U Craiova, experimentează din nou aceleași sentimente.



"Nu pot să zic că am retrogradat singur, dar e dureros. În viață e vorba de alegeri, iar eu am ales să vin aici. Înainte să vin, nici măcar 1% nu credeam că voi retrograda. Chiar dacă am avut timp scurt de gândire înainte de a alege să vin la Buzău, am vorbit cu mai mulți colegi, cu oameni de lângă echipă și cumva am simțit că se poate", a spus Albu, care e împrumutat de la FC U Craiova.



Ilie Stan: "Amatorii plătesc cu retrogradarea"



Ilie Stan, antrenorul Buzăului, e convins că dacă ar fi fost adus mai devreme la echipă, atunci nu se mai punea problema retrogradării în actuala stagiune.



"Nu poți să faci într-o lună ce nu s-a făcut în doi ani de zile. E păcat. Îmi pare rău de comunitatea buzoiană. De suporterii buzoieni. Buzăul merită mai mult. Asta e viața. Să vedem ce va fi pe viitor. Eu mai am două jocuri. Sunt profesionist până la ultima etapă. Nu mai am ce să spun.



Trebuiau luate decizii de mai de mult pentru echipă. Să fie pusă echipa pe prim-plan și mai puțin interesele personale. E păcat pentru suporterii buzoieni. Cumva, îmi pare bine că am venit în perioada asta că am arătat situația exactă și faptul că puteam mai mult.



Credeți-mă, astăzi echipa a demonstrat că se putea mult mai mult. Dar, prea târziu.



Nu am niciun regret. Sunt fericit că am arătat suporterilor buzoieni că nu e normal să se întâmple ce s-a întâmplat aici, la o echipă din Superligă. Cu tot respectul pentru toți. Amatorii plătesc cu retrogradarea. E păcat. Nu trebuia să vin eu acum când mai erau cinci-șase meciuri. Trebuie să fim uniți și să tragem toți la aceeași căruță. Sunt sigur. La cum mă știu eu, adunam oamenii buni lângă mine, nu ajungeam în situația asta.

Nu știu absolut nimic, comunicarea între mine și conducere a fost foarte rară sau deloc. Un singur lucru vă spun acum. Au plecat cinci-șase străini, iar eu nu știu nimic. Dacă au reziliat sau nu. Unde nu e comunicare nu ai cum să faci performanță.



Dacă atunci când am venit aici eram un grup unit și ne spuneam toți ofurile, nu eram în situația asta", a spus Ilie Stan.