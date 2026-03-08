Atacantul român Liviu Antal a reuşit o dublă pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 2-0, sâmbătă, în deplasare, în etapa a treia a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Antal (36 ani) a marcat ambele goluri din penalty-uri (7, 37) şi a fost înlocuit după 62 de minute.