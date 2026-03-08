VIDEO Fenomenul Liviu Antal! Dublă în Lituania, acolo unde este legendă. La câte goluri a ajuns

Fostul internațional român are 36 de ani.

liviu antalZalgiris VilniusGrigore TurdaA LygaŠiauliai
Atacantul român Liviu Antal a reuşit o dublă pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 2-0, sâmbătă, în deplasare, în etapa a treia a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Antal (36 ani) a marcat ambele goluri din penalty-uri (7, 37) şi a fost înlocuit după 62 de minute.

Fundaşul român Grigore Turda a fost schimbat la pauză.

Antal are 3 goluri marcate în acest sezon.

Kauno Zalgiris este lider, cu 9 puncte, urmată de Zalgiris Vilnius, cu 6 puncte, și Suduva, 5 puncte, scrie Agerpres.

Liviu Antal, cel mai bun marcator din istoria lui Zalgiris Vilnius

Liviu Antal, de două ori golgheterul A Lyga (2018 și 2024), fost golgheter și în Liga 1 din România (2014), este o legendă la Zalgiris Vilnius.

Românul este cel mai bun marcator din istoria lui Zalgiris. În 189 de partide oficiale a punctat de 106 ori și a oferit 26 de pase decisive. 

Antal și-a trecut în CV alături de Zalgiris și două campionate (2020 și 2024), Cupa (2018) și Supercupa Lituaniei (2020), precum și numeroase prezențe și goluri în cupele europene.

