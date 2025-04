Antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) și-a lăudat jucătorii după al treilea succes din play-off, dar rămâne rezervat în ceea ce privește lupta pentru titlu.



Mirel Rădoi a anunțat strategia Craiovei pentru returul din play-off. Oltenii au drept obiectiv să fie siguri că vor termina cel puțin pe locul 3, după care vor putea discuta public despre titlu:



"Am venit să dominăm și să câștigăm meciul. Per total, e o victorie meritată. S-a simțit o presiune, nu am jucat așa cum mi-am dorit în prima repriză, aș fi vrut o posesie mai rapidă. Încerc de multe ori să mă controlez, din păcate ăsta e felul meu de-a fi. Am trimis multe mingi în careu, știam că acolo trebuie să fie Baiaram sau Safira. Mă bucur că până la urmă am înscris după o astfel de fază.



Nu mă lăsați să stau departe de clasament (râde). Noi trebuie acum să ne securizăm poziția a treia, să nu ne trezim că ne uităm în sus și nu vedem că se apropie cele din spatele nostru. Obiectivul meu este să ne securizăm locul trei. Pentru mine e foarte important să ne păstrăm atitudinea pe care am arătat-o", a declarat Mirel Rădoi, la finalul derby-ului de pe Arena Națională.



Dinamo, învinsă de Universitatea Craiova



"Câinii" nu au reușit să confirme evoluția bună de la Cluj-Napoca și au cedat în fața rivalilor de la Universitatea Craiova, scor 0-2, în a doua zi de Paște. Astfel, Dinamo a ajuns la patru înfrângeri după primele cinci etape din play-off.



Universitatea Craiova a tranșat soarta partidei în repriza secundă. Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 53, după ce a scăpat din marcaj și a reluat din apropiere. Zece minute mai târziu, Alexandru Mitriță a finalizat superb un contraatac al oaspeților. Vedeta lui Mirel Rădoi a primit o pasă de la Baiaram, a fentat doi adversari și apoi a catapultat balonul în vinclu.



Dinamo a avut și ea șansa ei. Elevii lui Zeljko Kopic au ratat câte o ocazie importantă înainte de fiecare gol marcat de Craiova. S-a terminat 2-0 pentru oaspeți, iar trupa lui Rădoi rămâne aproape de FCSB în cursa pentru titlu. Doar trei puncte se află între cei doi granzi din Liga 1.



Clasament play-off



Iată cum arată acum clasamentul din play-off după primele cinci etape:



FCSB - 39 puncte (golaveraj: +3) Univesitatea Craiova - 36 puncte (+4) CFR Cluj - 34 puncte ( +2) Universitatea Cluj - 32 puncte (-3) Dinamo - 29 puncte (-4) (singura echipă care a beneficiat de rotunjirea punctelor) Rapid - 28 puncte (-2)



Program Dinamo în play-off



Etapa 1: CFR Cluj vs Dinamo 3-1

Etapa 2: Dinamo vs FCSB 1-2

Etapa 3: Rapid vs Dinamo 1-0

Etapa 4: Universitatea Cluj vs Dinamo 2-4

Etapa 5: Dinamo vs Universitatea Craiova 0-2

Etapa 6: Dinamo vs CFR Cluj

Etapa 7: FCSB vs Dinamo

Etapa 8: Dinamo vs Rapid

Etapa 9: Dinamo vs Universitatea Cluj

Etapa 10: Universitatea Craiova vs Dinamo



Program Universitatea Craiova în play-off