Eroul Craiovei în acest meci a fost decarul Ștefan Baiaram (22 de ani). Acesta și-a trecut în cont un gol și o pasă decisivă, iar la final a vorbit despre lupta pentru titlu.

Discursul lui Baiaram, după Dinamo - Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram spune că Universitatea Craiova are jucători cu experiență, dar pentru a spera la titlu va fi nevoie de o victorie împotriva liderului FCSB:

"A fost un derby. Mă bucur că am făcut un joc bun, ne-am creat ocazii, mergem acasă fericiți. A fost o seară bună atât pentru mine, cât și pentru colegii mei. Toți am făcut un meci bun. Am pregătit meciul bine, știam că oricine va intra de la Dinamo va juca bine. Nu le-am dat șanse azi.

Știu foarte bine că Bancu aduce bine mingea în careu, ne-a ieșit și de această dată. Am mai înscris goluri împreună. La golul al doilea știam că Mitriță va veni în spatele meu.

Mai avem foarte multe meciuri, suntem la jumătate play-off-ului. Va fi o deplasare grea la Cluj, vrem și acolo cele trei puncte. Avem jucători cu experiență, jucători de echipa națională. Sper să o ținem tot așa. Am arătat bine și în meciurile cu FCSB, dar, din păcate, n-am reușit să luăm cele trei puncte", a declarat Ștefan Baiaram, la finalul meciului Dinamo - Universitatea Craiova.

Dinamo, învinsă de Universitatea Craiova



"Câinii" nu au reușit să confirme evoluția bună de la Cluj-Napoca și au cedat în fața rivalilor de la Universitatea Craiova, scor 0-2, în a doua zi de Paște. Astfel, Dinamo a ajuns la patru înfrângeri după primele cinci etape din play-off.



Universitatea Craiova a tranșat soarta partidei în repriza secundă. Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 53, după ce a scăpat din marcaj și a reluat din apropiere. Zece minute mai târziu, Alexandru Mitriță a finalizat superb un contraatac al oaspeților. Vedeta lui Mirel Rădoi a primit o pasă de la Baiaram, a fentat doi adversari și apoi a catapultat balonul în vinclu.



Dinamo a avut și ea șansa ei. Elevii lui Zeljko Kopic au ratat câte o ocazie importantă înainte de fiecare gol marcat de Craiova. S-a terminat 2-0 pentru oaspeți, iar trupa lui Rădoi rămâne aproape de FCSB în cursa pentru titlu. Doar trei puncte se află între cei doi granzi din Liga 1.



Clasament play-off



Iată cum arată acum clasamentul din play-off după primele cinci etape:



FCSB - 39 puncte (golaveraj: +3) Univesitatea Craiova - 36 puncte (+4) CFR Cluj - 34 puncte ( +2) Universitatea Cluj - 32 puncte (-3) Dinamo - 29 puncte (-4) (singura echipă care a beneficiat de rotunjirea punctelor) Rapid - 28 puncte (-2)



Program Dinamo în play-off



Etapa 1: CFR Cluj vs Dinamo 3-1

Etapa 2: Dinamo vs FCSB 1-2

Etapa 3: Rapid vs Dinamo 1-0

Etapa 4: Universitatea Cluj vs Dinamo 2-4

Etapa 5: Dinamo vs Universitatea Craiova 0-2

Etapa 6: Dinamo vs CFR Cluj

Etapa 7: FCSB vs Dinamo

Etapa 8: Dinamo vs Rapid

Etapa 9: Dinamo vs Universitatea Cluj

Etapa 10: Universitatea Craiova vs Dinamo



Program Universitatea Craiova în play-off