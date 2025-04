Înaintea partidei din etapa a 5-a a play-off-ului SuperLigii, Mirel Rădoi a vorbit despre forma adversarei și despre jucătorii care l-au impresionat în ultima perioadă.

Mirel Rădoi, dat pe spate de doi jucători de la Dinamo: „M-au impresionat”



Antrenorul oltenilor a recunoscut că echipa sa a resimțit oboseala după meciul cu FCSB, dar se așteaptă ca până la ora partidei toți jucătorii să fie apți.



Mirel Rădoi a lăudat evoluția lui Dinamo din victoria cu CFR Cluj și a remarcat doi fotbaliști: Raul Opruț și Iulius Mărginean.



„Am văzut o echipă care a reușit să se apere la 40 de metri de propria poartă, cu foarte multe dueluri câștigate prin Mărginean și Opruț. Doi jucători care m-au impresionat prin agresivitatea lor”, a spus tehnicianul la conferința de presă.



„Nu cred că putem spune că e munca dintr-o singură parte. Pe lângă antrenor și jucători, este și meritul clubului pentru că a pus la dispoziție fotbaliști de care era nevoie. Nu e întâmplător ce s-a întâmplat acolo”, a adăugat Mirel Rădoi.



Opruț și Mărginean, împrumutați la Dinamo

Raul Opruț (27 de ani) este împrumutat la Dinamo de la Kortrijk și are o cotă de piață de 1 milion de euro. A jucat 32 de meciuri în acest sezon și a marcat un gol. Andrei Mărginean (23 de ani) evoluează sub formă de împrumut de la Sassuolo. Are 29 de partide bifate pentru „câini” și un assist.



În clasament, Craiova ocupă locul 3 în play-off, cu 33 de puncte, în timp ce Dinamo este pe 4, cu 29.