În perioada 12-17 aprilie, naționala U16 feminină a participat la Turneul de dezvoltare UEFA din Muntenegru.

Fetele pregătite de selecționerul Ionuț Florea au disputat trei meciuri de pregătire cu reprezentativele similare ale Serbiei, Turciei și Muntenegrului.

Două victorii și o înfrângere au înregistrat tricolorele în Muntenegru: naționala noastră s-a impus cu 1-0 în fața Serbiei și cu 3-0 în fața Muntenegrului și a cedat cu Turcia, scor 1-4.

România - Muntenegru 3-0 în ultimul meci al turneului



Au marcat: Cândea 19′, Rafailă 83′, Iovu 86′

Echipa de start a României:12. S. Heim – 4. S. Iovu, 13. B. Trinfuj (3. I. Crișan 46′), 5. S. Rafailă, 2. A. Mitra – 8. C. Rebrișorean (7. C. Colibaba 80′), 9. G. Markus (20. C. Suciu 46′), 17. M. Ciortea – 11. T. Maier (19. D. Ungureanu 46′), 10. A. Cândea (16. R. Farczadi 60′), 6. D. Mihalache

Rezerve: 1. A. Ștefan – 18. R. Abagiu

Selecționer: Ionuț Florea

Lotul convocat de selecționerul Ionuț Florea



Portari: Sara Heim (Ladies Târgu Mureș), Alexia Ștefan (Rapid București);

Fundași: Alexandra Mitră (Universitatea Craiova), Iris Crișan (Illinois / SUA), Sara Rafailă (Rapid București), Denisa Cerghezan (Universitatea Cluj), Rebeca Abagiu (FC Argeș), Boglarka Trinfuj (FK Csikszereda), Sara Iovu (FC Botoșani);

Mijlocași: Carina Suciu (Sepsi OSK), Carla Rebrișorean (Paris Saint-Germain / Franța), Corina Colibaba (Gloria Bistrița), Mara Ciortea (Universitatea Cluj), Greta Markus (Illes Akademia / Ungaria);

Atacanți: Andreea Cândea (Independența Baia Mare), Teodora Ungureanu (Universitatea Craiova), Tanya Mayer (Universitatea Cluj), Delia Mihalache (Paris Saint-Germain / Franța), Sofia Bucur (FC Watford / Anglia), Rebeka Farczadi (Universitatea Cluj).

Info și foto: FRF