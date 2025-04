Marți, cu șase zile înainte de FCSB - Dinamo, Gigi Becali a avut un dialog în direct la Digisport cu administratorul special al rivalei, Andrei Nicolescu.

Gigi Becali, dispus să negocieze cu Dinamo cedarea lui Alexandru Musi



Gigi Becali a spus că vrea să îl transfere la FCSB pe Dennis Politic, dar și un fundaș central de la Dinamo. Toate indiciile duceau către Josue Homawoo, care rămâne liber în vară, însă finanțatorul de la FCSB a negat.



Pe parcursul discuției, Andrei Nicolescu a reiterat că Dinamo ar vrea să îl transfere în vară pe Alexandru Musi de la FCSB. Gigi Becali i-a transmis că discuțiile se pot relua după meciul direct.

Dialogul dintre Andrei Nicolescu și Gigi Becali



Andrei Nicolescu: Ce pot eu să-i răspund domnului Becali? Știți că are această tactică. Cu Dinamo cred că o aplică mai mult, dar o aplică cam cu toți adversarii. 'Am lansat fumigena și vorbiți voi, că eu nu vorbesc'. Cred că asta e tactica, credeam că v-ați învățat cu ea. Nu vreau să comentez. Face parte din strategia fiecărui club. Clubul FCSB are strategia ca înaintea meciului să facă niște declarații care să fie în ochii presei. Ei cred că pun presiuni provoacă anumite discuții care să schimbe conceptul, mentalitățile jucătorilor. E strict strategia lor și nu vreau să o comentez.



Gigi Becali: Eu nu am spus că îl vreau pe Homawoo. Vă spun acum că nu-l vreau. Am fost întrebat și am spus că-l vreau pe Politic. Am spus că mai vreau și un fundaș central, dar nu e Homawoo. Nu îl spun! Nu vreau să spună domnul Nicolescu că e tactică. Eu spun ce gândesc. Pentru că am fost contactat de presă, am spus ce am gândit, dar n-a fost o tactică. Eu niciodată în viața mea nu am avut o tactică nebărbătească. Să declar că vreau un jucător înainte de meciul jucător e o tactică găinărească. Doar s-a întâmplat că am fost întrebat înainte de meci și am spus ce gândesc



Andrei Nicolescu: Eu chiar nu iau în considerare asta. Eu v-am spus să faceți așa cum credeți că e mai bine pentru clubul dumneavoastră.



Gigi Becali: Nu, nu aplic niciodată tactica asta mârșavă.



Andrei Nicolescu: Eu n-am spus niciodată cuvântul ăsta.



Gigi Becali: Să nu credeți că fac așa ceva! S-a întâmplat de-a lungul anilor să se gândească despre mine asta pentru că eu sunt sunat. Dacă mă întreabă oamenii dacă îl vreau vreun jucător de la Dinamo, eu le zic: 'Da, pe Politic!'.



Andrei Nicolescu: Și asta a fost cu mult înainte de meciul ăsta. Așa și noi am declarat că Musi este o țintă pentru Dinamo. Dacă putem ajunge la un acord...



Gigi Becali: Da, am avut o discuție. Poate facem o combinație cu Musi, vedem. N-are rost să discutăm acum ca să nu se interpreteze înainte de meci. După, reluăm discuțiile.