După Dennis Politic, despre care a vorbit și în trecut, Gigi Becali a spus că vrea și un fundaș central. Chiar dacă nu i-a dat numele, toate indiciile păreau să ducă înspre Josué Homawoo (27 de ani), stoperul togolez care își încheie contractul cu Dinamo în această vară.

Andrei Nicolescu: "Homawoo, la FCSB? Ce pot eu să-i răspund domnului Becali? Știți că are această tactică"



Anunțul lui Becali a venit cu câteva zile înainte de meciul direct, iar Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, crede că este vorba doar despre strategia lui Gigi Becali de a-și destabiliza viitoarea adversară. În realitate, FCSB nu ar fi interesată de jucător.



"Ce pot eu să-i răspund domnului Becali? Știți că are această tactică. Cu Dinamo cred că o aplică mai mult, dar o aplică cam cu toți adversarii. 'Am lansat fumigena și vorbiți voi, că eu nu vorbesc'. Cred că asta e tactica, credeam că v-ați învățat cu ea.



Nu vreau să comentez. Face parte din strategia fiecărui club. Clubul FCSB are strategia ca înaintea meciului să facă niște declarații care să fie în ochii presei. Ei cred că pun presiuni provoacă anumite discuții care să schimbe conceptul, mentalitățile jucătorilor. E strict strategia lor și nu vreau să o comentez", a spus Andrei Nicolescu, la Digisport.

Gigi Becali a cerut să intre în direct: "Nu îl vreau pe Homawoo!"

După ce a auzit declarațiile lui Andrei Nicolescu, Gigi Becali a cerut să intre în direct. Patronul de la FCSB a negat că ar fi interesat de Homawoo și a susținut că nu apelează la astfel de tactici invocate de oficialul lui Dinamo.

"Eu nu am spus că îl vreau pe Homawoo. Vă spun acum că nu-l vreau. Am fost întrebat și am spus că-l vreau pe Politic. Am spus că mai vreau și un fundaș central, dar nu e Homawoo. Nu îl spun! Nu vreau să spună domnul Nicolescu că e tactică.



Eu spun ce gândesc. Pentru că am fost contactat de presă, am spus ce am gândit, dar n-a fost o tactică. Eu niciodată în viața mea nu am avut o tactică nebărbătească. Să declar că vreau un jucător înainte de meciul jucător e o tactică găinărească. Doar s-a întâmplat că am fost întrebat înainte de meci și am spus ce gândesc", a spus Becali.

Întrebat dacă, de fapt, Kennedy Boateng (28 de ani) este fundașul lui Dinamo pe care îl dorește la FCSB, Gigi Becali a refuzat să răspundă.