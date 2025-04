Antrenorul cipriot, care a rezistat deja doi ani pe banca roș-albaștrilor – o performanță rară la club – susține că el se ocupă exclusiv de pregătirea echipei, în timp ce Becali gestionează transferurile.



Întrebat despre faptul că finanțatorul FCSB nu mai ascunde că ia deciziile legate de formula de start și schimbări, Charalambous a evitat o polemică și a transmis că preferă să se concentreze pe propria muncă.

Charalambous nu vrea să plece de la FCSB



"Sunt foarte fericit, mă bucur de fiecare zi. În fotbal, ca și în viață, nu știi niciodată ce se întâmplă. Când am semnat, mi-am făcut bagajul într-o noapte, am venit aici și toată lumea îmi spunea că vin la un club dificil, care schimbă antrenorii foarte des. Am zis că vin și încerc să dau tot ce am mai bun. Nu m-am gândit prea mult la altele. Am încercat să mă concentrez la munca mea. Uite că am ajuns la doi ani, așa a vrut Dumnezeu. Sper să stau mai mult.



(Vă deranjează că mulţi spun că Gigi Becali face echipa? - n.r.) În primul rând, nu vreau ca oamenii să-mi spună cine sunt. Știu cine sunt, nu aștept să-mi zică alții. Dacă oamenii, jurnaliștii sau cei care apar la TV vor să vorbim de echipă, despre tactică sau dacă jucăm bine sau nu, atunci sunt de acord. Ascult, învăț, încerc și să devin mai bun. Dar de multe ori se vorbește de chestii care nu țin de fotbal. Nu am timp de pierdut cu astfel de lucruri. Nu am venit aici să mi se spună cine sunt", a spus Elias Charalambous, potrivit GSP.



Elias Charalambous a semnat cu FCSB în martie 2022, adunând 112 meciuri pe banca "roș-albaștrilor", cu o medie de 1,89 de puncte pe meci.