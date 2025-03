Dinamo a început play-off-ul cu un eșec clar pe terenul lui CFR Cluj, scor 1-3. Echipa lui Zeljko Kopic pregătește acum derby-ul cu FCSB, de pe Arena Națională, programat duminică, de la ora 20:30.

Indisponibil pentru confruntarea de pe Arena Națională, Darius Olaru a fost întrebat despre miza derby-ului, iar căpitanul de la FCSB a oferit un răspuns sincer.

"Dacă m-ați fi întrebat la începutul sezonului, nu m-aș fi așteptat să intre în play-off.

Cred că au un grup unit, un antrenor care i-a organizat foarte bine și au muncit serios pentru a ajunge aici. Merită această performanță. Sperăm, totuși, să păstrăm tradiția și să câștigăm și duminică", a comentat Darius Olaru, potrivit ProSport.

"Nu există chestia asta". Darius Olaru le-a răspuns contestatarilor

Darius Olaru continuă recuperarea după accidentarea pe care a suferit-o la umăr, în timpul cantonamentului din iarnă.

Căpitanul celor de la FCSB a suferit două intervenții chirurgicale, iar șansele de a mai evolua în acest sezon sunt aproape zero.

"Eram într-o perioadă bună, dar lucrurile astea nu le putem controla şi aşa a fost să fie. Deşi multă lume mi-a zis că ce faci, bă, te accidentezi într-un meci amical, la mine nu există chestia asta şi dacă m-aş accidenta la un antrenament, din punct de vedere al încercării de a da 100% la antrenament, la meci amical, orice ar fi", a declarat Darius Olaru, care a oferit detalii și despre cea de-a doua operație prin care a trecut în această perioadă.

"Am avut şi deviaţie de sept la nas şi de vreo 2-3 ani trebuia să fac această operaţie şi am zis că dacă tot am acum timp, de ce nu să rezolv şi asta şi să fiu ca nou. Mai dificilă mi s-a părut cea de la umăr, deşi prima săptămână după cea de la nas a fost mai dificilă pentru că tot trebuia să curăţ nasul", a explicat fotbalistul.