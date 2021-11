„Mă doreau din Spania, dar m-a atras ideea asta la Rangers!” Ianis a dezvăluit motivul pentru care a ales Scoția

Mijlocașul lui Rangers și Tudor Băluță sunt primii jucători români care s-au înscris în proiectul „Common Goal”, prin care își donează 1% din salariu cauzelor umanitare. Astfel, cei de la The Athletic, renumită publicație americană, au realizat un interviu cu cei doi români.

Ianis Hagi a vorbit despre alegerea sa de a merge în Scoția, dezvăluind că în momentul în care decis să plece de la Genk avea o ofertă și din Spania. Mijlocașul a spus și care a fost motivul pentru care a ales să semneze cu Rangers.

Ianis Hagi: „Agentul mi-a spus că mă vor două echipe!”

„Ai impresia că există multe posibilități în fotbal, dar nu este așa. Fiecare jucător trebuie să-și găsească echipa potrivită, antrenorul potrivit, mediul potrivit pentru a avea succes. Asta a fost senzația pe care am avut-o în ceea ce mă privește. Când am ajuns aici mi-am zis: 'Este incredibil!'

Nu am știut asta de la început. Eram în Belgia cu familia, iar agentul meu mi-a zis că există o echipă în Spania care mă vrea și Rangers.

De mic mi-am dorit să joc în campionatul din Spania, așa că tindeam ca alegerea mea să fie asta, dar știam că la Rangers antrenor era Steven Gerrard, m-a atras ideea de a fi sub comanda unuia dintre cei mai buni mijlocași din istoria fotbalului.

Am vorbit cu tatăl meu, pentru că nu știam multe lucruri despre Rangers, iar el mi-a zis: 'Nu stai pe gânduri! Am fost acolo și e un club uriaș, e mentalitatea potrivită pentru tine'”, a declarat Ianis Hagi pentru The Athletic.

Ianis a devenit o piesă importantă în jocul lui Rangers. În sezonul trecut a fost cel mai bun pasator decisiv din Scoția, contribuind clar la titlul câștigat de echipa lui Steven Gerrard.