Ianis Hagi, rezervat după ce a fost decisiv pentru Rangers: ”Când joci în 3-4 competiții e imposibil să ții pasul”

Danezii au condus cu 1-0, dar Ianis Hagi, introdus în partea secundă a jocului, a marcat golul egalizator și a adus un punct important pentru Rangers. Internaționalul român este încrezător că rezultatele echipei sale vor fi mai bune în perioada următoare.

Ianis Hagi, decisiv pentru Rangers

„Am intrat, am dat gol, e clar că noi ca şi echipa nu am fost foarte mulţumiţi după partidă avută. Am mers cu gândul de a câştiga şi pur şi simplu am ajuns într-o situaţie în care şi egalul era bun.

Am reuşit să egalăm ca şi echipa, să jucăm mai bine în a doua repriză. Acum cu rezultatul acesta, Sparta la fel a pierdut la Lyon, rămâne meciul decisiv şi cine va câştiga meciul ăla se va califica.

Deocamdată comparativ cu sezonul trecut de Europa League, unde am câştigat grupa şi deja după 3-4 etape ştiam că ne vom califica, acum trebuie să suferim mai mult, dar asta e fotbalul.

Când joci în 3-4 competiţii e imposibil să ţii pasul, să ţii acelaşi ritm. Deocamdată suntem bine şi cu cât va trece timpul, cu atât vom avea rezultate din ce în ce mai bune”, a spus Ianis Hagi, pentru Telekom Sport.

Pentru Hagi a fost al treilea gol marcat în 15 partide pentru Rangers în acest sezon. La această cifră se mai adaugă și trei assist-rui, în toate competițiile.

Cota de piață a lui Ianis Hagi a ajuns la 6,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Lyon și-a asigurat, matematic, calificarea în fazele eliminatorii ale Europa League. Sparta Praga, echipa lui Florin Niță, rămâne pe locul doi, cu patru puncte, la egalitate cu Rangers. Brondby, cu două puncte, completează grupa.

Sparta Praga (acasă) și Lyon (deplasare) sunt ultimele adversare ale celor de la Rangers din grupa de Europa League.