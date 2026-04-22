Vlad Dragomir (26 de ani) a marcat printr-un lob de efect în fața portarului veteran Guillermo Ochoa (40 de ani). Dragomir a stabilit scorul final în Pafos - AEL Limassol 3-1, returul din faza semifinalelor Cupei Ciprului.
Vlad Dragomir, scăriță de efect în fața lui Guillermo Ochoa
Echipa internaționalului român cu șapte selecții s-a calificat în finală, după ce în tur s-a impus cu scorul de 2-1 și 5-2 la general.
În minutul 88 al confruntării de astăzi, Vlad Dragomir a scăpat singur cu Guillermo Ochoa. Dragomir și-a păstrat sângele rece în fața portarului cu 152 de selecții în naționala Mexicului, pe care l-a lobat elegant.
Sezon solid pentru Dragomir la Pafos
Vlad Dragomir face unul dintre cele mai bune sezoane din carieră la Pafos, echipă la care a ajuns să se numere printre căpitanii echipei, fiind legitimat din august 2021.
Dragomir a strâns în stagiunea curentă 48 de meciuri, șase goluri și trei pase decisive. El a marcat o bijuterie și în meciul contra grupării Slavia Praga, câștigat de echipa sa cu 4-1 în etapa a opta din faza grupelor Ligii Campionilor, unde Pafos s-a și oprit.
- 198 de meciuri, 23 de goluri și 13 pase decisive a adunat Dragomir la Pafos.
- 2.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.
- Două trofee a cucerit Vlad Dragomir alături de Pafos: campionatul în 2025 și cupa în 2024.