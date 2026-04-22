Vlad Dragomir a înscris împotriva portarului mexican Guillermo Ochoa, cunoscut publicului larg în special pentru evoluțiile sale spectaculoase de la Cupa Mondială. 

Vlad Dragomir a depășit borna de 100 de meciuri în tricoul lui Pafos / Foto: balla.com.cy
Vlad Dragomir (26 de ani) a marcat printr-un lob de efect în fața portarului veteran Guillermo Ochoa (40 de ani). Dragomir a stabilit scorul final în Pafos - AEL Limassol 3-1, returul din faza semifinalelor Cupei Ciprului. 

Echipa internaționalului român cu șapte selecții s-a calificat în finală, după ce în tur s-a impus cu scorul de 2-1 și 5-2 la general. 

În minutul 88 al confruntării de astăzi, Vlad Dragomir a scăpat singur cu Guillermo Ochoa. Dragomir și-a păstrat sângele rece în fața portarului cu 152 de selecții în naționala Mexicului, pe care l-a lobat elegant.  

Sezon solid pentru Dragomir la Pafos

Vlad Dragomir face unul dintre cele mai bune sezoane din carieră la Pafos, echipă la care a ajuns să se numere printre căpitanii echipei, fiind legitimat din august 2021. 

Dragomir a strâns în stagiunea curentă 48 de meciuri, șase goluri și trei pase decisive. El a marcat o bijuterie și în meciul contra grupării Slavia Praga, câștigat de echipa sa cu 4-1 în etapa a opta din faza grupelor Ligii Campionilor, unde Pafos s-a și oprit.  

  • 198 de meciuri, 23 de goluri și 13 pase decisive a adunat Dragomir la Pafos. 
  • 2.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt. 
  • Două trofee a cucerit Vlad Dragomir alături de Pafos: campionatul în 2025 și cupa în 2024.
