Chiar și cu victoria splendidă în fața cehilor, ciprioții nu au reușit să obțină clasarea în primele 24 care duce în play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League.



Pafos rămâne cu două victorii, trei remize și trei eșecuri în nouă meciuri la ”masa bogaților” și cu un gol de generic semnat de Vlad Dragomir.



În minutul 17, internaționalul român a înscris fabulos de la distanță. A înfipt mingea direct la vinclu după un șut violent, care a dus la deschiderea scorului.



Cu siguranță rămâne cea mai frumoasă amintire. A fost și primul gol în Champions League. A fost un gol frumos. Am câștigat, am făcut un meci bun, dar nu am reușit să mergem mai departe.



Vlad Dragomir, în extaz după reușita serii din Champions League: ”Mi-au spus că am dat ca Hagi. Mă simt mândru”

Fotbalistul a dezvăluit că prietenii și familia i-au spus că golul său a semănat cu reușitele de excepție pe care le semna Gheorghe Hagi, legendarul jucător român.



„Am văzut că am spațiu. Noi încercăm după o respingere la corner să venim cu centrare în careu. După prima atingere am văzut că adversarii așteptau în careu, nu ieșea nimeni, am văzut spațiu liber și am zis «de ce nu?»



Prietenii și familia mi-au spus chestia asta, că seamănă cu golul lui Gheorghe Hagi. Chiar este un motiv de mândrie. Nu există comparație, dar este o mândrie”, a spus Vlad Dragomir la Digi Sport.

