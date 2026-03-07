Vlad Dragomir (26 de ani) tocmai a celebrat includerea sa în lotul lărgit al României pentru barajul cu Turcia (26 martie) cu o victorie de răsunet!

Cu banderola de căpitan pe braț, în meciul Pafos – Krasava din etapa a 25-a, mijlocașul român a contribuit la un veritabil „măcel“ fotbalistic. Pentru că echipa sa a zdrobit adversara cu un incredibil 7-0! Correia (12, 37, 42) și Anderson Silva (18) au stabilit scorul la pauză: 4-0 pentru Pafos.

La reluare, Correia și-a continuat recitalul, marcând pentru 5-0 (47). Apoi, tabela a rămas neschimbată până spre finalul întâlnirii, când Jaja (85) și Bassouamina (89) și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.

Vlad Dragomir a fost integralist în acest meci.

Grație succesului de astăzi, Pafos ocupă locul 4 în Cipru, având 48 de puncte după 25 de etape. Lider e Omonia Nicosia cu 58 de puncte.