Viitor incert pentru Dennis Man la PSV Eindhoven după un sezon cu 10 goluri

Dennis Man (27 de ani) a încheiat sezonul 2025-2026 cu cifre notabile în tricoul lui PSV Eindhoven . Transferat pe 12 august 2025, extrema dreaptă a bifat 34 de meciuri în toate competițiile. Fotbalistul român a strâns 1.981 de minute pe gazon, perioadă în care a marcat 10 goluri și a oferit 6 pase decisive. Contractul său cu gruparea din Eredivisie este valabil până la 30 iunie 2029.

Posibil transfer în mercato de vară

Cotat la 13 milioane de euro, internaționalul român ar putea părăsi clubul dacă PSV primiște o ofertă tentantă. Potrivit publicației olandeze Eindhovens Dagblad (ED), lotul echipei va suferi modificări importante în pauza competițională. Jurnalistul Rik Elfrink a subliniat că Dennis Man, alături de colegii din ofensivă Esmir Bajraktarevic și Couhaib Driouech, se numără printre jucătorii cu un viitor neclar.

„Pentru toți trei este de așteptat un transfer. Asta ar trebui să implice un teanc mai mic sau mai mare de milioane, pentru că altfel nu se va întâmpla. PSV nu va lăsa pe niciunul dintre ei să plece pur și simplu”, a transmis sursa olandeză.

În campionatul intern, Man a punctat de 6 ori în 24 de partide, în timp ce în Liga Campionilor a înscris două goluri în 8 apariții. Deși statisticile personale îl susțin, decizia finală privind rămânerea sa la Eindhoven va depinde de ofertele financiare care vor sosi pe adresa conducerii.