Viitor incert pentru Dennis Man la PSV Eindhoven după un sezon cu 10 goluri

Viitor incert pentru Dennis Man la PSV Eindhoven după un sezon cu 10 goluri Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Olandezii anunță posibile plecări de la formația batavă în această vară, iar internaționalul român se află pe lista incertitudinilor.

TAGS:
Dennis ManPSV Eindhoven
Din articol

Dennis Man (27 de ani) a încheiat sezonul 2025-2026 cu cifre notabile în tricoul lui PSV Eindhoven. Transferat pe 12 august 2025, extrema dreaptă a bifat 34 de meciuri în toate competițiile. Fotbalistul român a strâns 1.981 de minute pe gazon, perioadă în care a marcat 10 goluri și a oferit 6 pase decisive. Contractul său cu gruparea din Eredivisie este valabil până la 30 iunie 2029.

  • Dennis man
×
Dennis Man / Imago Images.
Dennis Man / Imago Images.
Dennis Man / Getty Images.
ÎNAPOI LA ARTICOL

Posibil transfer în mercato de vară

Cotat la 13 milioane de euro, internaționalul român ar putea părăsi clubul dacă PSV primiște o ofertă tentantă. Potrivit publicației olandeze Eindhovens Dagblad (ED), lotul echipei va suferi modificări importante în pauza competițională. Jurnalistul Rik Elfrink a subliniat că Dennis Man, alături de colegii din ofensivă Esmir Bajraktarevic și Couhaib Driouech, se numără printre jucătorii cu un viitor neclar.  

„Pentru toți trei este de așteptat un transfer. Asta ar trebui să implice un teanc mai mic sau mai mare de milioane, pentru că altfel nu se va întâmpla. PSV nu va lăsa pe niciunul dintre ei să plece pur și simplu”, a transmis sursa olandeză.

În campionatul intern, Man a punctat de 6 ori în 24 de partide, în timp ce în Liga Campionilor a înscris două goluri în 8 apariții. Deși statisticile personale îl susțin, decizia finală privind rămânerea sa la Eindhoven va depinde de ofertele financiare care vor sosi pe adresa conducerii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Uitat pe bancă, își strigă frustrarea: "L-a pus pe Dennis Man în locul meu. Eu de ce mai sunt aici?"
Uitat pe bancă, își strigă frustrarea: "L-a pus pe Dennis Man în locul meu. Eu de ce mai sunt aici?"
Dennis Man, spectator la show-ul rivalului pe post Esmir Bajraktarevic! Câte goluri și pase de gol a dat bosniacul
Dennis Man, spectator la show-ul rivalului pe post Esmir Bajraktarevic! Câte goluri și pase de gol a dat bosniacul
Surpriză pentru Dennis Man: ce s-a întâmplat în meciul lui PSV
Surpriză pentru Dennis Man: ce s-a întâmplat în meciul lui PSV
ULTIMELE STIRI
Cristiano Bergodi, înainte de meciul în care poate scrie istorie: ”Cea mai importantă săptămână din cariera mea!”
Cristiano Bergodi, înainte de meciul în care poate scrie istorie: ”Cea mai importantă săptămână din cariera mea!”
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB

Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez
”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!