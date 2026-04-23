Surpriză pentru Dennis Man: ce s-a întâmplat în meciul lui PSV

Dennis Man ar putea fi nemulțumit după ultima decizie a antrenorului său.

PSV joacă cu Zwolle în runda 31 din campionatul Olandei, iar echipa lui Dennis Man este deja campioană.

La momentul redactării acestui articol, PSV a deschis scorul și are 1-0. Pepi a marcat în minutul 8 după ce a fost servit de Esmir Bajraktarevic.

Dennis Man, doar pe bancă în meciul lui PSV

Dennis Man, la echipa națională / Foto IMAGO
Antrenorul Peter Bosz a decis să folosească jucătorii care au evoluat mai puțin în acest sezon, iar bosniacul care se luptă pentru un loc de titular cu Dennis Man a reușit să bifeze un assist.

Jucătorul român se află pe banca de rezerve, iar în meciul trecut nu a jucat nici măcar un minut.

  • 33 de meciuri, 10 goluri și șase pase decisive sunt cifrele lui Dennis Man în tricoul lui PSV.
  • Aripa dreaptă este cotată la 13 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Olandezii au publicat lista salariilor de la PSV după titlul câștigat. Dennis Man, pe locul 2

Lider autoritar tot sezonul, PSV Eindhoven are acum un avans de 17 puncte față de a doua clasată Feyenoord, cu 5 etape rămase de disputat din Eredivisie, astfel că echipa lui Dennis Man nu mai poate fi devansată.

După ce PSV și-a asigurat matematic titlul, revista olandeză Manly a făcut o recapitulare a lotului condus de Peter Bosz, prezentând cele mai mari salarii încasate de jucători. Dennis Man, cumpărat vara trecută de la Parma, se situează pe locul 2, cu un venit anual net de aproximativ 1.880.000 de euro.

Olandezii, care citează site-ul de specialitate Capology, notează că fotbalistul cel mai bine plătit de la PSV în acest sezon este fundașul american Sergino Dest (25 de ani), care câștigă 2,5 milioane de euro anual.

