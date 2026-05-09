Uitat pe bancă, își strigă frustrarea: "L-a pus pe Dennis Man în locul meu. Eu de ce mai sunt aici?"

Format în academia lui Panathinaikos, Zagaritis a fost cumpărat de Parma în ianuarie 2021, pentru 380.000 de euro. Tot în acea iarnă semna cu formația din Serie A și Dennis Man - achiziționat de la FCSB pentru o sumă de peste 11 milioane de euro.
Vasilios Zagaritis, fost jucător al Parmei, explică perioada grea din Italia
Vasilios Zagaritis a petrecut jumătate de sezon în Serie A - una în care a fost folosit în doar două meciuri - iar ulterior trei sezoane consecutive în Serie B. În total, doar 33 de partide pe parcursul a trei sezoane și jumătate.
Într-un interviu acordat pentru Voetbal International, Zagaritis a explicat cât de mult l-a frustrat lipsa minutelor de la Parma, dar și faptul că Dennis Man, extremă dreapta în mod normal, ajunsese să îi ia locul în flancul stâng.
"De ce am jucat atât de puține meciuri la Parma? Am putea vorbi despre asta o oră! După retrogradare, Enzo Maresca a venit antrenor și mi-a spus că el nu are nevoie de fundași laterali. Mă întrebam: 'Atunci de ce mai sunt aici?'.
Maresca a fost demis după doar câteva luni, apoi a venit alt antrenor (n.r - Giuseppe Iachini), care voia să joace 3-5-2, însă l-a pus pe Dennis Man - extremă dreapta - în locul meu.
În ianuarie, Parma a mai adus doi fundași stânga. Următorul sezon, alt antrenor, alt fundaș stânga. Și tot așa!", a povestit Zagaritis.
Zagaritis: "Ajunsesem la marginea prăpastiei. Putea să fie și mai rău dacă nu mă ajutau prietena și familia"
Fundașul stânga a povestit că și-a forțat plecarea în fiecare fereastră de mercato, însă a părăsit Parma abia în 2024, când a semnat cu Almere City. Un an mai târziu, Heerenveen l-a cumpărat cu 500.000 de euro.
"Am vrut să plec în fiecare perioadă de transferuri, dar impresarul meu pur și simplu nu reușea. După un an și jumătate la Parma, am fost foarte aproape de un transfer la NEC Nijmegen. N-am idee de ce nu s-a mai realizat, dar a fost incredibil de frustrant pentru mine. Chiar am avut o perioadă urâtă în Italia.
Am plecat din țara mea de tânăr pentru a-mi îndeplini visul, dar nimic nu se întâmpla, indiferent de făceam. Ajunsesem la marginea prăpastiei și putea să fie și mai rău dacă nu aveam ajutor din partea prietenei mele și celor din familie. Am vorbit mult cu ei, iar asta m-a ajutat să rămân pe linia de plutire", a mai spus Zagaritis.
Man și Zagaritis, acum adversari în Eredivisie
Dennis Man și Vasilios Zagaritis joacă acum în campionatul Olandei. Cei doi au fost chiar adversari direcți în meciul Heerenveen - PSV Eindhoven 0-2, disputat pe 6 decembrie.
PSV este campioană matematic în Eredivisie încă de pe 5 aprilie, în timp ce Heerenveen e pe locul 7 cu două runde înainte de final și speră să obțină un loc în Conference League.