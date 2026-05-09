Uitat pe bancă, își strigă frustrarea: "L-a pus pe Dennis Man în locul meu. Eu de ce mai sunt aici?"

Format în academia lui Panathinaikos, Zagaritis a fost cumpărat de Parma în ianuarie 2021, pentru 380.000 de euro. Tot în acea iarnă semna cu formația din Serie A și Dennis Man - achiziționat de la FCSB pentru o sumă de peste 11 milioane de euro.

Vasilios Zagaritis, fost jucător al Parmei, explică perioada grea din Italia

Vasilios Zagaritis a petrecut jumătate de sezon în Serie A - una în care a fost folosit în doar două meciuri - iar ulterior trei sezoane consecutive în Serie B. În total, doar 33 de partide pe parcursul a trei sezoane și jumătate.

Într-un interviu acordat pentru Voetbal International, Zagaritis a explicat cât de mult l-a frustrat lipsa minutelor de la Parma, dar și faptul că Dennis Man, extremă dreapta în mod normal, ajunsese să îi ia locul în flancul stâng.

"De ce am jucat atât de puține meciuri la Parma? Am putea vorbi despre asta o oră! După retrogradare, Enzo Maresca a venit antrenor și mi-a spus că el nu are nevoie de fundași laterali. Mă întrebam: 'Atunci de ce mai sunt aici?'.

Maresca a fost demis după doar câteva luni, apoi a venit alt antrenor (n.r - Giuseppe Iachini), care voia să joace 3-5-2, însă l-a pus pe Dennis Man - extremă dreapta - în locul meu.

În ianuarie, Parma a mai adus doi fundași stânga. Următorul sezon, alt antrenor, alt fundaș stânga. Și tot așa!", a povestit Zagaritis.