PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a scos o remiză dramatică în Europa League, scor 1-1 cu Brann.

PAOK - Brann s-a terminat 1-1

Brann a avut prima șansă majoră a meciului încă din minutul 12, dar Emil Kornvig a executat slab un penalty și i-a dat șansa portarului lui PAOK să păstreze poarta intactă.

Golul victoriei a venit în minutul 62, după o fază superbă. Taison a pătruns pe stânga și a centrat perfect în fața porții, iar Luka Ivanusec a finalizat simplu, din câțiva metri.

Totuși, înainte ca sărbătoarea să se instaleze pe „Toumba”, visul grecilor avea să fie sfâșiat de același Emil Kornvig, care avea să puncteze pentru oaspeți în minutul 89.

Remiza o duce pe PAOK pe locul 11 în grupa unică Europa League, cu opt puncte după cinci etape, la egalitate de rivala Brann.

