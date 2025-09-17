Fotbalistul de bandă a ratat acțiunea echipei naționale din septembrie, însă agentul său vine cu vești excelente și anunță că internaționalul român ar putea reveni pe gazon în doar câteva săptămâni.



După aproape cinci ani petrecuți la Parma, Valentin Mihăilă a schimbat campionatul în iulie, semnând cu Rizespor, dar adaptarea la noul club i-a fost întreruptă brusc. O accidentare suferită la un antrenament la finalul lunii august l-a trimis direct în infirmerie și l-a scos din calculele selecționerului pentru meciurile României din septembrie.



Becali: "În două-trei săptămâni poate fi folosit"



Așteptarea fanilor pare să ia însă sfârșit. Giovanni Becali a oferit detalii despre starea fotbalistului și a estimat că acesta va reveni la antrenamentele echipei sale la începutul lunii octombrie.



"Mihăilă se reface, stați liniștiți. Nu este ceva serios. Cred că în două - trei săptămâni revine și poate fi folosit", a spus Giovanni Becali, pentru Digisport.



Rămâne de văzut dacă după perioada de recuperare îi va permite lui Mihăilă să fie o soluție și pentru partidele pe care România le va disputa în octombrie, amicalul cu Moldova (9 octombrie) și meciul din preliminariile CM 2026 cu Austria (12 octombrie).



Valentin Mihăilă este remunerat la Rizespor cu aproximativ 1.2 milioane de euro pe sezon.