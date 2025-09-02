Patronul american Kyle Krause a înregistrat un excedent de 46 de milioane de euro, în mare parte datorită vânzărilor celor doi fotbaliști, plasând echipa pe locul trei în Italia la capitolul balanței dintre încasări și cheltuieli.



Vara aceasta a marcat o premieră pentru Parma de la venirea investitorului din SUA, fiind prima în care clubul a realizat vânzări masive de jucători. Plecările lui Dennis Man la PSV Eindhoven pentru 8,5 milioane de euro și a lui Valentin Mihăilă la Caykur Rizespor pentru 2 milioane de euro au contribuit la suma totală de 86 de milioane de euro încasată de club.

Podium în topul profiturilor

În contrapartidă, pentru întărirea lotului în vederea noului sezon din Serie A, Parma a cheltuit 40 de milioane de euro. Bilanțul final, un plus de 46 de milioane de euro, este unul dintre cele mai bune din întregul campionat. Doar Udinese și Genoa au reușit să obțină un profit mai mare în această perioadă de mercato.



La polul opus se află Como, care a spart toate recordurile cu un deficit de peste 100 de milioane de euro, în timp ce granzii Inter și Napoli au încheiat și ei pe minus.



Acum, rămâne ca terenul să demonstreze dacă investițiile făcute de fiecare echipă au fost cele potrivite.



Clasamentul complet al balanței transferurilor din Serie A, potrivit datelor prezentate de Gazzetta dello Sport:

