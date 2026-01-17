Portarul român vrea să ajungă la o echipă la care să acumuleze minute înaintea barajului pentru Cupa Mondială, iar la Real Oviedo echipa la care era împrumutat, acest lucru nu i se garanta.

Horațiu Moldovan poate ajunge sub comanda lui Cosmin Contra

Din acest motiv, fostul portar de la Rapid a decis să întrerupă mai devreme împrumutul la Oviedo și să își caute o nouă echipă.

Jurnaliștii spanioli susțin că lucrurile s-au mai clarificat în ultimele ore, iar Horațiu Moldovan are șanse mari să o părăsească în această iarnă pe Atletico Madrid. Deși s-au vorbit despre formații din Italia, Belgia, Polonia și Portugalia, se pare că viitorul goalkeeper-ului este, cel puțin în următoarea perioadă, departe de Europa.

Juan Arrien, jurnalist la EstoEsAtleti, susține că împrumutul lui Horațiu Moldovan într-un campionat ”exotic”, unde se va reîntâlni cu ”o veche cunoștință a lui Atletico” poate fi oficializat în următoarele ore.

Ulterior, jurnalistul a revenit și a clarificat că, atunci când a vorbit despre ”o veche cunoștință a lui Atletico”, a făcut referire la Cosmin Contra. ”Guriță” a fost jucătorul lui Atletico Madrid din 2002 până în 2005, perioadă în care a fost și împrumutat la echipe precum West Bromwich și Poli Timișoara.

Contra este antrenorul qatarezilor de la Al-Arabi, echipă care ocupă locul 5 în campionatul Qatarului, cu 20 de puncte strânse în 13 meciuri.

