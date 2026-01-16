Fostul titular din poarta naționalei României nu reușește să iasă din pasa proastă care i-a marcat ultimii doi ani de carieră. După o jumătate de sezon extrem de dificilă în liga secundă spaniolă, la Real Oviedo, goalkeeperul român este decis să schimbe din nou peisajul. Deși pe lista posibilelor destinații au apărut nume din Portugalia sau Belgia, pista arabă a devenit cea mai probabilă soluție de salvare pentru fostul rapidist.



Presa iberică notează că interesul din Arabia Saudită este unul „fierbinte”, iar negocierile sunt avansate. Saudiții nu își doresc un împrumut, ci forțează un transfer definitiv de la Atletico Madrid, clubul de care aparține Moldovan până în 2027. Oferta financiară este una pe placul portarului, care caută să își relanseze cariera după ce a eșuat în Spania și Italia.



Declinul unei cote promițătoare



Traiectoria lui Horațiu Moldovan a intrat pe o pantă descendentă după plecarea din Giulești. Cumpărat de Atletico Madrid la începutul lui 2024, românul nu a acceptat statutul de rezervă eternă a lui Jan Oblak și a cerut să plece pentru a apăra.



Realitatea din teren l-a contrazis însă brutal. Împrumutul la Sassuolo din sezonul trecut nu a adus revirimentul sperat, iar mutarea la Real Oviedo din vara lui 2025 s-a transformat într-un fiasco. În actuala stagiune, Moldovan a bifat o singură apariție în Copa del Rey și zero minute în LaLiga 2, o statistică îngrijorătoare pentru un portar evaluat încă la două milioane de euro.



CV-ul lui Moldovan cuprinde echipe precum CFR Cluj, Hermannstadt, Ripensia, Sepsi, UTA, Rapid, Atletico Madrid, Sassuolo și Real Oviedo. Dacă mutarea se concretizează în perioada următoare, acesta va fi primul contact al portarului român cu fotbalul din afara Europei.

