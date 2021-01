Italienii au ajuns la o concluzie in cazul lui Valentin Mihaila! Ce au remarcat jurnalistii dupa primele meciuri ale romanului in Serie A

Valentin Mihaila a ajuns la 3 meciuri in tricoul Parmei.

Romanul a fost trimis pe teren in minutul 75 al partidei cu Lazio, pe care Parma a pierdut-o cu scorul de 2-0. Fostul jucator al Craiovei nu s-a remarcat, primind nota 5,5, cat a fost si media echipei.

Dupa meciul din a 17-a etapa din Serie A, jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au comentat prestatia tanarului fotbalist, ajungand la o concluzie in ceea ce il priveste pe Mihaila dupa primele sale aparitii pe teren pentru Parma.

"Mihaila a intrat si a incercat sa accelereze jocul, dar este inca necopt", au notat italienii, care au remarcat viteza si energia romanului, dar si lipsa sa de experienta.

Parma are 5 infrangeri consecutive in Serie A, reusind sa acumuleze doar 12 puncte in acest sezon. In urmatoarea etapa, echipa care ocupa penultimul loc al clasamentului va juca in deplasare, pe terenul celor de la Sassuolo.