PREMIERA pentru Valentin Mihaila la Parma! Romanul a fost inclus in lot pentru meciul cu Torino si poate debuta in Serie A!

Valentin Mihaila ar putea sa-si faca aparitia pe teren in tricoul Parmei.

Fostul jucator al Universitatii Craiova a fost inclus in premiera in lotul echipei pentru meciul cu Torino, programat astazi, de la ora 16:00, si isi poate face debutul in Serie A.

Italienii l-au transferat pe Mihaila in octombrie pentru 8,5 milioane de euro, dar fotbalistul nu a jucat deloc la Parma din cauza unei accidentari. De altfel, potrivit impresarului sau, Giovanni Becali, mutarea ar fi putut pica din cauza acestor probleme medicale.

"Am vorbit cu cei de la Parma, pentru ca trebuiau sa-i plateasca baiatului banii pe octombrie. Si am vorbit cu americanul asta, care e patron. Trebuiau sa-i achite 60.000 de euro pe luna. Pai, are 630.000 de euro net pe sezon. La Craiova avea 3.000 de euro!

Daca nu aveam oameni de-ai mei pe acolo, il impachetau si il trimiteau acasa. La vizita medicala l-au gasit cu pubalgie. M-au intrebat ce facem. Am stat de vorba cu ei, le-am spus ca are 20 de ani, ca este o investitie. L-au dus la Munchen, cu doctorul, a doua zi l-au operat, dupa care a treia zi l-au adus acasa", a spus Becali, potrivit DigiSport.

Valentin Mihaila i-a impresionat pe italieni cu prestatiile bune reusite sezonul trecut atat in Liga 1, cat si pentru echipa nationala. In aceasta dupa-amiaza, romanul poate debuta in Serie A, in a 15-a etapa a campionatului.

Parma este, in acest moment, pe locul 16 in clasamentul din Italia, avand 12 puncte acumulate dupa primele 14 etape.