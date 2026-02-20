VIDEO Valentin Mihăilă, pe val în Turcia! Încă un gol pentru un start excelent în 2026

Valentin Mihăilă, pe val în Turcia! Încă un gol pentru un start excelent în 2026 Stranieri
Valentin Mihăilă (26 de ani) traversează o perioadă bună la Rizespor înaintea partidei dintre Turcia și România, din play-off-ul pentru CM 2026.

RizesporKocaelisporvalentin mihaila
Titular la Rizespor pentru a patra oară consecutiv în campionatul Turciei, Valentin Mihăilă a deschis scorul în partida cu Kocaelispor, care se dispută vineri seară, în runda cu numărul 23.

Valentin Mihăilă, gol pentru Rizespor în meciul cu Kocaelispor

Pe un contraatac al lui Rizespor, Adedire Mebude a pasat excelent în centrul careului pentru Valentin Mihăilă, care a șutat din prima, de lângă un adversar. Portarul lui Kocaelispor a putut devia mingea ușor în transversală, însă nu a reușit să evita golul.

Pentru Mihăilă este o nouă confirmare a unui început de 2026 foarte bun, cu trei goluri și un assist în acest an calendaristic.

În total, Valentin Mihăilă are 5 goluri și două pase decisive la Rizespor, formație care l-a cumpărat în vară, de la Parma, pentru două milioane de euro.

