Titular la Rizespor pentru a patra oară consecutiv în campionatul Turciei, Valentin Mihăilă a deschis scorul în partida cu Kocaelispor, care se dispută vineri seară, în runda cu numărul 23.

Valentin Mihăilă, gol pentru Rizespor în meciul cu Kocaelispor

Pe un contraatac al lui Rizespor, Adedire Mebude a pasat excelent în centrul careului pentru Valentin Mihăilă, care a șutat din prima, de lângă un adversar. Portarul lui Kocaelispor a putut devia mingea ușor în transversală, însă nu a reușit să evita golul.

Pentru Mihăilă este o nouă confirmare a unui început de 2026 foarte bun, cu trei goluri și un assist în acest an calendaristic.