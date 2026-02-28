Valentin Mihăilă, în forma carierei! Încă un gol splendid în Turcia cu mai puțin de o lună înaintea barajului

Valentin Mihăilă, în forma carierei! Încă un gol splendid în Turcia cu mai puțin de o lună înaintea barajului Stranieri
Valentin Mihăilă (26 de ani) a reușit un nou gol pentru Rizespor, în campionatul Turciei, confirmându-și astfel forma excelentă din 2026.

Sâmbătă după-amiază, în runda cu numărul 24 din Superlig, Rizespor a câștigat pe terenul lui Kasimpasa, scor 3-0. Valentin Mihăilă a fost titular la oaspeți și a reușit golul de 2-0.

Valentin Mihăilă, încă un gol pentru Rizespor în campionatul Turciei

În minutul 56, Mihăilă a primit o pasă în flancul stâng, a beneficiat de marcajul larg al adversarului direct, a pătruns în interior și a marcat cu un șut din marginea careului.

După golul marcat, Mihăilă a mai rămas pe teren doar șase minute. Antrenorul Recep Ucar l-a înlocuit pe internaționalul român cu Altin Zeqiri.

Pentru Valentin Mihăilă este o perioadă grozavă cu mai puțin de o lună înaintea barajului dintre Turcia și România pentru CM 2026. Fostul jucător de la Parma a ajuns la 4 goluri și un assist în ultimele șase etape din campionatul Turciei.

În total, Mihăilă a strâns 6 goluri și două assist-uri în acest sezon la Rizespor, formație care l-a achiziționat de la Parma cu două milioane de euro.

Rizespor se află pe locul 10, cu 27 de puncte în 24 de etape, la 7 lungimi de prima poziție retrogradabilă ocupată chiar de Kasimpasa.

