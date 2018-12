Nationala Romaniei, cap de afis in AS! Ce scriu spaniolii despre echipa lui Contra

AS a publicat o analiza a adversarelor Spaniei in grupele EURO 2020.

Spaniolii de la AS au avut numai cuvinte bune la adresa nationalei de fotbal a Romaniei, care va juca in grupa cu selectionata Spaniei la EURO 2020.

Romania si Spania vor evolua in grupa F la EURO 2020, alaturi de Suedia, Norvegia, Insulele Feroe si Malta.

Intr-un comentariu publicat de AS, fotbalistii spanioli primesc un avertisment: sa nu cada in "capcana" numita Romania. Jurnalistii iberici considera ca echipa antrenata de Cosmin Contra este mult mai periculoasa decat pare.

"Capcana numita Romania pare la fel de complicata precum Suedia si cu certitudine mai mult decat Norvegia. Norvegienii lui Lagerback au castigat grupa lor din divizia a treia a Ligii Natiunilor si au promovat, dar au aratat un fotbal foarte saracacios. Sunt departe de potentialul aratat de Suedia si Romania.

Romania este mult mai talentata decat Suedia, fiind neinvinsa in grupa din Liga Natiunilor, chiar daca a ratat promovarea in fata Serbiei. Stanciu, Keseru, Chipciu si Maxim sunt jucatorii cheie. Romania cauta sa aiba initiativa si nu a pierdut niciun meci in 2018, an in care l-a descoperit pe Tucudean, marcatorul de care avea nevoie si care curand va parasi fotbalul romanesc. Romania este o adversara nu departe de nivelul competitiv al Suediei si cu siguranta mai buna decat restul grupei", au scris cei de la AS.

Romania va intalni Spania acasa, pe 5 septembrie 2019, de la ora 21:45. Returul se va juca in Spania pe 18 noiembrie 2019, tot de la 21:45.

Programul preliminariilor UEFA EURO 2020

23 martie 2019: Malta – Feroe, Suedia – Romania (ora 19:00), Spania – Norvegia (ora 21:45)

26 martie 2019: Malta – Spania, Norvegia – Suedia, Romania – Feroe (ora 21:45)

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – Romania, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – Romania, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, Romania – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), Romania – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – Romania (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)