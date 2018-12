Momente TERIBILE pentru Cristi Ganea! S-a accidentat la primul meci ca titular la Bilbao si a iesit de pe teren pe targa | FOTO

Fostul jucator de la Viitorul s-a accidentat in minutul 47.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Cristi Ganea a jucat pentru prima data ca titular pentru Athletic Bilbao, fiind introdus in prima echipa pentru ca multi jucatori sunt accidentati.

Fostul jucator de la Viitorul nu prinsese nici macar lotul de 18 in acest sezon, primul sau meci fiind cel din Cupa cu Huesca.

Acum, la meciul cu Levante de luni seara, Ganea a avut ghinion. Dupa ce in prima repriza a provocat faultul din care adversarii au deschis scorul, Cristi Ganea s-a accidentat in minutul 47, in urma unui duel aerian.

Acesta s-a ciocnit cu Roger si nu a mai putu continua.

Cristi Ganea a fost scos pe targa in aplauzele intregului stadion.