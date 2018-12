The queen! Ce inseamna, de fapt, performanta Cristinei Neagu la Europeanul de handbal feminin

1500 de share-uri si peste 3500 de like-uri. 300 de share-uri si aproape 1000 de like-uri. 343 de share-uri si peste 3200 de like-uri.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Adrian Costeiu

1500 de share-uri si peste 3500 de like-uri. 300 de share-uri si aproape 1000 de like-uri. 343 de share-uri si peste 3200 de like-uri. Sunt metrics-urile pe care le-au inregistrat conturile Campionatului European de handbal, Federatiei romane de handbal si paginii Sport.ro la postarile care anuntau doborarea recordului de goluri marcate in istoria turneului European de handbal feminin de catre Cristina Neagu. Da, o romanca este jucatoarea care a marcat cele mai multe goluri, dupa ce Neagu a marcat cel de-al 206-lea gol al sau in partida cu Germania.

Recordul precedent era detinut de unguroaica Agnes Farkas, insa e greu de crezut ca, cel putin pe termen scurt, Neagu va fi detronata prea curand. Mai are cel putin patru meciuri de jucat la EHF EURO 2018, iar un simplu calcul arata ca ea va marca cel putin 20 de goluri, daca media din meciul cu Germania va fi pastrata. Probabil, ea va creste si mai mult, avand in vedere ca interul stanga de 30 de ani bate si aruncarile de la 7 metri si, cel mai probabil, nu va rata inca de la prima incercare, asa cum a facut-o cu Germania. Totusi, la 30 de ani, Neagu mai are cel putin inca doua turnee de European in fata, astfel ca acest record ar putea ramane in picioare mult timp de acum inainte, avand in vedere ca urmatoarea jucatoare din top e Bella Gullden, cu 172 de goluri. Iar Gullden are 29 de ani!

Asadar, avem in fata un fenomen, ce facem cu el? Neagu e deja considerata una dintre cele mai bune jucatoare din lume, daca nu cea mai buna, asa cum a recunoscut si televiziunea norvegiana TV2, care a notat ieri, dupa victoria cu Germania, ca in absenta Norei Mork, accidentata, Neagu e, cu siguranta, cea mai buna jucatoare din lume la ora actuala. Un marcator prin excelenta, interul stanga al nationalei Romaniei a cucerit déjà doua titluri de golghetera a Ligii Campionilor si se indreapta spre al treilea, avand 49 de goluri in sase meciuri pentru CSM Bucuresti in aceasta editie a competitiei, cu cinci mai multe decat Anna Viahireva, urmatoarea jucatoare in aceasta ierarhie.

Revenind, insa, la EHF EURO 2018, Neagu a marcat pana acum 13 goluri, cu sapte mai putine decat colega sa, Eliza Buceschi, care e golghetera turneului dupa doua runde. Observam, asadar, o schimbare in paradigma nationalei Romaniei, care miza in mare masura pe Neagu pentru aruncarile de la 9 metri. Atat Buceschi, cat si Geiger, au marcat goluri extrem de importante pentru nationala noastra in meciurile cu Cehia si Germania, in timp ce Neagu are cele mai multe pase decisive, sase, pentru nationala Romaniei.

Cu accidentari grave suferite in anii precedenti, Neagu trebuie sa fie odihnita, trebuie ca sarcinile importante sa fie preluate si de alte jucatoare pentru ca superstarul nationalei Romaniei sa aiba timp sa se odihneasca, avand in vedere ca ritmul e unul alert, Romania putand juca trei meciuri in patru zile la Nancy daca va castiga grupa. Pana acum, Neagu a jucat 113 din cele 120 de minute pe care nationala Romaniei le-a evoluat la EHF EURO, cele mai multe din echipa lui Ambros Martin, unul mai mult decat Crina Pintea si 26 mai mult decat Eliza Buceschi. Asadar, e clar ca de forma lui Neagu ne vom lega atunci cand vom spera la o medalie la acest European. Calculele sunt clare: avem nevoie de trei victorii in urmatoarele patru meciuri, contra Norvegiei, Olandei, Ungariei si Spaniei. Ramane de vazut daca Neagu le poate aduce de una singura !