Un junior român are Italia la picioare! Este lider cu AS Roma și se numără printre golgheterii echipei

Atacantul român Patrick Gânțe (18 ani împliniți în februarie și 1,93 metri înălțime) are un sezon excelent la echipa Under 18 a Romei, club la care s-a transferat în septembrie 2020 de la CA Oradea, pentru care debutase la seniori la vârsta de 14 ani!

Puștiul născut în Oradea a înscris până acum cinci goluri în Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, competiție în care AS Roma este lider, cu nouă puncte avans, deși are două meciuri mai puțin disputate.

Ultima reușită a lui Gânțe a venit la doar câteva secunde după ce a fost introdus în teren, în minutul 46 al întâlnirii cu Hellas Verona, scor 1-1.

Gânțe, olimpic la matematică, are locul asigurat la facultatea din Oradea

După un start de campionat mai degrabă ezitant, tânărul vârf de careu i-a câștigat încetul cu încetul încrederea antrenorului Giuseppe Scurto, numărându-se acum printre golgheterii echipei.

La începutul anului, eBihoreanul a scris că Gânțe a obținut locul al treilea la Olimpiada de Matematică, faza pe județ, rezultat care i-ar asigura, dacă își dorește acest lucru, admiterea fără examen la Facultatea de Matematică-Informatică din orașul natal Oradea!