Nemțește! Căpitanul român al lui Bayern este accidentat de aproape doi ani, dar clubul i-a prelungit contractul

Românul Rareș Canea (18 ani împliniți în martie și 1,96 metri înălțime), fundașul central născut în Constanța și plecat din țară împreună cu familia în 2011, s-a accidentat grav în august 2020, într-un moment în care era căpitanul lui Bayern Munchen și al naționalei de juniori a Germaniei.

Zilele trecute, Bayern a anunțat că i-a prelungit până în 2023 contractul lui Canea, deși fotbalistul nu a mai evoluat de aproape doi ani!

Ghinionul teribil al lui Canea: ruptură a ligamentelor încrucișate

Accidentarea teribilă, ruptură a ligamentelor încrucișate de la genunchiul drept, i-a recidivat în perioada de pregătire din vara anului trecut, dar cea de-a doua operație și recuperarea post-operatorie au decurs bine și Canea s-a întors la antrenamentele lui Bayern la începutul acestui an, fiind integrat la echipa Under 19.

”A fost un coșmar, acum sunt pentru prima dată bucuros după o lungă perioadă și zâmbesc din nou!

Am avut un ghinion teribil la a doua accidentare. Erau ultima zi de pregătire, ultimul antrenament și chiar ultimele minute ale antrenamentului când a recidivat ruptura.

După alergările în pantofi de sport, marți mi-am pus, în sfârșit, ghetele de fotbal, cu crampoane, și am făcut primul antrenament pe gazon”, declara Rareș la sfârșitul lunii ianuarie, în exclusivitate pentru sport.ro.

Este de 8 sezoane la Bayern Munchen

”A fost și încă este o perioadă dureroasă prin care trecem, dar clubul îl susține, iar băiatul nu a lipsit nicio zi de la antrenamente și respectă cu strictețe recuperarea”, a explicat și tatăl lui Canea pentru sport.ro.

Aflat de opt sezoane la clubul bavarez după ce și-a făcut ”ucenicia” la TSV Grunwald și TSV 1860 Munchen, Rareș a bifat selecții la naționalele Under 14, Under 15, Under 16 și Under 17 ale Germaniei, unde a fost și căpitan.