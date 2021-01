Briceag rupe tacerea dupa despartirea de FCSB! "Nu sunt imprumutat, e transfer definitiv!" De ce a ales sa plece de la FCSB si pe cine vede CAMPIOANA la finalul sezonului

Marius Briceag (28 de ani) a plecat de la FCSB dupa doar 5 luni petrecute la formatia ros-albastra.

Transferul lui Briceag de la FCSB la Voluntari a fost anuntat chiar in ultima zi a anului 2020, insa gruparea ilfoveana spunea atunci ca este vorba despre un imprumut pana la finalul sezonului.

Cu toate acestea, Briceag spune ca a semnat definitiv cu Voluntari si nu se va mai intoarce la FCSB:

"N-a fost o decizie grea. Am mai fost aici, m-am simtit foarte bine. Am vrut sa vin, sa am cat mai multe meciuri si sa ajut cat mai mult. Chiar n-am mai avut o pauza atat de scurta. E greu la inceput, trebuie sa intram in forma si sa incepem foarte bine.

Am mai fost aici, cum am zis, lumea ma apreciaza. Am vrut sa vin, sa joc cat mai mult. Nu sunt imprumutat, sunt transferat definitiv. Eu mai aveam contract pana in vara la FCSB si am vrut sa plec, sa joc cat mai multe meciuri", a spus Marius Briceag, pentru Digi Sport.

Marius Briceag: "M-am simtit bine la FCSB, a fost o perioada buna!"

Gigi Becali il aducea pe Briceag la FCSB pentru a-l reprofila in fundas central, insa fotbalistul spune ca se simte cel mai bine pe postul sau, cel de fundas stanga:

"Nu sunt dezamagit de perioada FCSB. A fost o perioada buna, m-am simtit foarte bine acolo. Le multumesc, le doresc multa bafta si asta este. Nu mai are rost acum sa vorbim de ce a fost inainte. Cel mai bine ma simt fundas stanga, acolo dau randamentul cel ma bun", a mai spus jucatorul.

Intrebat de reporter cine va lua titlul in Liga 1, Briceag nu a stat pe ganduri si a raspuns: "FCSB!"

250.000 de euro este cota de piata a lui Briceag, conform Transfermarkt. In acest sezon, fundasul a evoluat in 8 partide pentru FCSB.