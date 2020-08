Sumudica in stilul sau caracteristic! De ce nu ar antrena-o pe Dinamo: "Mie-mi plac carnatii de Plescoi. Mananc in Giulesti doar chorizo, de-astea"

Dupa ce si-a petrecut vacanta in Romania, Marius Sumudica a plecat in aceasta dimineata catre Turcia, unde va pregati echipa pentru noul sezon.

La aeroport, antrenorul lui Gaziantep a fost intrebat daca ar accepta o eventuala oferta de la investitorii spanioli din Stefan cel Mare. Ca de obicei, "Sumi"ba dat un raspuns amuzant.

"Nu, tata, mie-mi plac carnatii de Plescoi. Mananc in Giulesti doar chorizo, de-astea",a fost raspunsul lui Sumudica la intrebarea jurnalistilor.

Sumudica a reusit sa il convinga pe Alexandru Maxim sa se transfere definitiv in Turcia, iar fostul jucator de la Pandurii a dezvaluit care a fost motivul din spatele transferului. Maxim doreste sa fie chemat din nou la nationala.

"Nu am privit-o ca un pas inapoi. Dupa opt ani in Germania, aveam nevoie de o alta provocare. Lucrurile nu au mers stralucit pentru mine acolo, pentru mine a fost de bun augur aceasta schimbare. Campionatul m-a ajutat sa cresc. Alaturi de domnul Sumudica si colegii mei de la Gaziantep cred ca am făcut un sezon reusit.

Pana la urma e decizia selectionerului. E datoria noastra sa jucam cat mai bine si sa-l punem pe el intr-o situatie dificila. Asta-mi doresc, asta a fost si unul dintre motivele pentru care am ales sa vin la Gaziantep, cu gandul sa joc, sa prind minute. Cu gandul la echipa nationala. Niciodata nu-mi voi lua gandul de la echipa nationala, atat timp cat voi juca fotbal", a declarat Alexandru Maxim.