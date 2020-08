Sumudica nu renunta la Maxim! "Cred ca putem reusi mai multe sezonul viitor!" Antrenorul roman si-a facut lista de transferuri la Gaziantep

Marius Sumudica a fost foarte incantat de aportul pe care Maxim l-a adus in Turcia si ar dori sa il aduca definitiv la Gaziantep.

Alexandru Maxim a fost imprumutat in a doua jumatate a acestui sezon la Gaziantep, unde a reusit sa inscrie 7 goluri in 15 meciuri.

Internationalul roman a revenit la Mainz, unde mai are contract pana in vara lui 2021, insa Sumudica va face tot posibilul sa il transfere definitiv in aceasta vara.

Antrenorul lui Gaziantep cere mai multe transferuri pentru a putea reusi un nou sezon bun in Turcia:

"Vrem sa realizam mai multe transferuri cat mai curand posibil. Avem pe lista si jucatori turci, dar si straini. Ne propunem sa continuam cu Maxim si Kayode (n. r. imprumutat in sezonul trecut de la Sahtior). Negocierile continua. Daca reusim asta, cred putem obtine mai mult de locul 8 in sezonul viitor, daca nu vom avea probleme majore", a spus Sumudica pentru turcii de la Fanatik.

2.3 milioane de euro este cota de piata a lui Alex Maxim, potrivit Transfermarkt.