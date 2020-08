Sumudica a refuzat o oferta de MILIOANE! "Era mult peste ce aveam in Turcia!" Cine l-a vrut si de ce a spus "NU"

Marius Sumudica spune ca a respins varianta plecarii de la Gaziantep Gazisehir, in ciuda unei propuneri mult superioare din punct de vedere financiar.

Sumudica a fost dorit in Golf, dar a spus "nu". Gaziantep are un buget de 18 milioane de euro sezonul viitor si Sumudica viseaza sa se lupte la Europa.

"18 milioane este bugetul pentru urmatorul an. Aici intra cheltuieli, salarii, organizari de jocuri. Daca aveam 18 milioane sa transfer acum... Au fost zvonuri cu Fenerbbahce, cu Trabzon, practic nu am primit nicio oferta. Am semnat prelungirea si o sa raman inca un an. Am avut o oferta din Golf, era mult mai mare financiar, dar am refuzat-o ieri, nu ma intereseaza in momentul de fata sa plec din Europa. Turcia m-a calit, mi-a dat vana! Sa joci cu Fatih Terim... mi se face pielea de gaina. Stiind ca-l intalnesc pe Terim, n-am dormit cu o noapte inainte. Ma simt antrenor aici", a spus Sumudica la Digisport.