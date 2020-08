Sumudica propune un cuplu inedit care sa antreneze si sa conduca clubul din Giulesti: Ianis Zicu - Dumitru Dragomir! "Andone nu poate veni"

Marius Sumudica le-a propus celor de la Rapid o varianta de antrenor, dar si de conducator pentru lupta la promovare din sezonul urmatorul.

Sumi nu crede ca Bogdan Andone, cumnatul sau, poate fi o varianta plauzibila in acest moment pentru banca tehnica a Rapidului. Acesta tocmai si-a prelungit contractul cu Astra, iar giulestenilor le-ar fi imposibil sa-l mai ia. In acest sens, Sumudica l-a propus alb-visiniilor pe Ianis Zicu in functia de antrenor, iar pe Dumitru Dragomir, presedinte de club. Tehnicianul isi doreste ca Rapidul sa prinda centenarul in Liga 1, iar mai apoi sa se lupte pentru castigarea campionatului.

"Bogdan ar fi solutia ideala pentru Rapid. Dar nu vad cum sa-l iei de la Astra, mai ales ca tocmai si-a prelungit contractul. A jucat si a facut performanta la Rapid. El, ca jucator, a refuzat Steaua si a ales Giuleştiul si chiar daca drumul l-a dus pana la urma la FCSB a avut curajul sa demisioneze si sa spuna ce avea de spus. Este un antrenor incredibil de ordonat, dedicat si echilibrat. Este cam opusul meu, ca sa zic aşa. Cred ca d-aia ne si intelegem asa de bine.

N-as vrea sa pronunt alte nume, desi daca eu as fi acum acolo as incerca sa-l iau pe Ianis Zicu. Pe el antrenor si pe Dumitru Dragomir presedinte. Nea Mitica este toba de fotbal, e respectat, stie ce trebuie facut. Ar fi o solutie foarte buna. Am zis ca nu spun nume, dar in timp ce vorbesc cu tine mi-a venit in cap cea mai buna si mai buna solutie, Dani Coman. Pe mine m-a ajutat sa castig campionatul cu Astra.

Dar, indiferent cine vine, eu sper ca echipa sa promoveze. Imi doresc din suflet asta si centenarul sa prinda Rapidul in Liga 1 si sa se lupte pentru campionat. Ca sa faca asta in 2022-2023 trebuie sa intre in Liga 1 sezonul asta care vine", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.