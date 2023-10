Transformarea lui Alex Ioniță. Ce s-a schimbat pentru "copilul teribil" al Giuleștiului

Giuleștenii au învins Poli Iași, scor 3-2, înainte de jocurile echipei naționale. Ioniță a fost omul meciului, după ce a semnat "o dublă" împotriva moldovenilor. Deși a început sezonul pe bancă, "Bulgarul" are în acest moment trei meciuri la rând ca titular în Liga 1.

Ioniță, înapoi în prim-plan

Alex Ioniță a început să arate tot mai bine după ce au apărut zvonuri potrivit cărora Rapid vrea să renunțe la el. El a înscris primul gol din acest sezon în victoria cu Farul Constanța, scor 3-1.

Mai apoi a fost introdus pe parcurs în partidele cu FC U Craiova 1948 (5-3), Dinamo (4-0) și Oțelul Galați (0-0). Ioniță s-a mișcat bine, iar Bergodi l-a răsplătit cu un post de titular în derby-ul cu CFR Cluj. "Bulgarul" a livrat o pasă decisivă la al doilea gol marcat de Albion Rrahmani în poarta ardelenilor.

Alex Ioniță a fost apoi titular și la Sibiu, unde a marcat în minutul 3 al meciului cu Hermannstadt. La cinci zile de la acel joc, mijlocașul a încântat Giuleștiul în partida cu Poli Iași. Ioniță stă tot mai bine din punct de vedere fizic și ușor, ușor revine pe radarul echipei naționale.

Cristiano Bergodi a vorbit despre revenirea lui Ioniță: "A prins încredre. Este un jucător cu mare talent. Mai are de lucrat și nu îmi place să propun jucători la naţională", a spus antrenorul Rapidului, după meciul cu Poli Iași.

Ruptura cu Mutu

Este cât se poate de clar că atitudinea lui Alex Ioniță s-a schimbat după venirea lui Cristiano Bergodi în Giulești. Mijlocașul nu a impresionat în mandatul fostului antrenor, Adrian Mutu, cu care a avut și un conflict.

Relația Mutu - Ioniță a avut de suferit după meciul cu Chindia Târgoviște (2-0) din 25 februarie. Ioniță a fost înlocuit în minutul 58 cu Jayson Papeau și a plecat direct la vestiar, spre nemulțumirea antrenorului.

Jucătorul a vorbit deschis despre acel episod: "Mi-a spus că nu am procedat corect și eram conștient de lucrul acesta, dar în același timp și eu îmi doream să joc mai mult, să marchez mai mult și acest lucru mă deranja. OK, am fost mereu titular, dar uitați-vă câte meciuri am terminat 90 de minute! Neavând reușitele mele în teren, urmat de acele schimbări, intervine o frustrare foarte mare", a declarat rapidistul.

Mutu a spus la acel moment că înțelege frustarea lui Ioniță, dar i-a transmis un mesaj indirect: "Eu am nevoie de un număr 10 modern, unul care să dea pase, să bage alunecări, să se retragă atunci când e cazul. Cât poți face asta, e ok, sunt mulțumit. Apoi intră altul care poate face asta. Eu nu am un jucător, doi. Am 20, toți vor să joace, toți muncesc".

"Am fost dat pe lista de transferuri în presă, e deranjant"

Pe finalul perioadei de mercato din vară au apărut zvonuri despre o eventuală plecare a lui Alex Ioniță de la Rapid. La fel s-a scris și despre Valentin Costache, cel care în cele din urmă a fost cedat la Apollon Limassol.

Ioniță nu s-a gândit nicio secundă să plece de la Rapid și spune că acele discuții l-au deranjat: "Aveam nevoie de gol, mai ales după ce am fost dat pe lista de transferuri în presă. Eu nu știu nimic, am vorbit cu conducerea. E deranjant. Aveam nevoie să-mi demonstrez mie că mai pot. Am învățat să nu fiu delăsător, m-am pregătit foarte bine și după muncă și răsplată", a spus Ioniță, după meciul Rapid - Farul, scor 3-1.

Alex Ioniță mai are contract cu Rapid până în vara anului 2024. Acesta a crescut în Giulești, iar de-a lungul cariei a mai evoluat pentru Astra Giurgiu, Universitatea Craiova și CFR Cluj.