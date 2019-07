ULTIMA ORA | Sumudica negociaza transferul unui international roman la Gaziantep! Pe cine cheama sa-l ajute la indeplinirea obiectivului

Marius Sumudica incearca transferul unui roman la Gaziantep.

Marius Sumudica (48 de ani), numit in aceasta vara la Gaziantep Gazisehir, incearca sa-si ia unul dintre fotbalistii preferati la noua echipa. Antrenorul le-a cerut baskanilor de la Gaziantep sa ii aduca un roman.

Gaziantep negociaza pentru Silviu Lung

Presa din Turcia anunta ca echipa lui Marius Sumudica, Gaziantep, negociaza transferul internationalului roman Silviu Lung Junior (30 de ani). Lung a fost transferat in Turcia tot de Sumudica, in urma cu doi ani, cand antrenorul a plecat de la Astra la Kayserispor. Acesta a fost titular in poarta formatiei turce.

Jucator alaturi de care Sumudica a cucerit titlul Ligii 1 pe cand activa la Astra, Lung Junior este cotat la 1.200.000 euro si are 3 meciuri jucate pentru echipa nationala. El a fost convocat, insa, de mai multe ori, fara sa ii ia, insa, fata lui Tatarusanu.